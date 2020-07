Escucha el nuevo EP de Massive Attack

Massive Attack han publicado un nuevo EP por sorpresa que hace pocos días empezaron a avanzar a través de sus redes sociales con misteriosos mensajes.

Hace justo cuatro años iniciaron la entrega de nuevos EPs, arrancando con Ritual Spirit (2016), en el que colaboraban Roots Manuka, Azekel, Young Fathers y su viejo amigo Tricky, en aquella joya compartida llamada “Take It There”. Poco después, lanzaron The Spoils (2016), con dos nuevas canciones con la participación de Hope Sandoval (“Come Near Me”) y Ghostpoet (“Dear Friend”).

Ahora es momento de volver con nueva música y aunque Massive Attack se lo tomen con calma (recuerden que su último disco data de hace una década (Heligoland 2010)), tenemos tres canciones que echarnos a la boca.

El nuevo EP de los de Bristol se llama Eutopia y es un proyecto audiovisual puesto en marcha por Robert del Naja y Euan Dickinson, acompañados por Young Fathers, Saul Williams y Algiers. Una obra inspirada por el confinamiento y los nuevos tiempos que estamos viviendo, que se acompaña de tres vídeos, grabados en tres ciudades diferentes.

Según comenta Robert del Naja: “El confinamiento ha expuesto los mejores aspectos y los peores fallos de la humanidad. Este período de incertidumbre y ansiedad nos ha forzado a meditar sobre la obvia necesidad de cambiar el sistema averiado en el que vivimos. Trabajando con tres expertos hemos creado un diálogo visual y sonoro sobre estos temas globales y estructurales que se reflejan en la emergencia climática, los impuestos y la renta básica universal”.

Por ello, cada canción incluye las contribuciones de los expertos en cambio climático, salud y cobertura social Christiana Figueres, Guy Standing y Gabriel Zucman.

El habitual compromiso social de los de Bristol ha dado como resultado estas tres canciones acompañadas de los vídeos de Mario Klingemann: