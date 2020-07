Sufjan Stevens anuncia disco y adelanta ‘America’

The Ascension, octavo álbum en solitario del cantante y compositor Sufjan Stevens—y esperada continuación de Carrie & Lowell—saldrá este 25 de septiembre a través de Asthmatic Kitty Records/Popstock! El primer single adelanto del álbum, “America” está disponible ya junto a un vídeo grabado por Sufjan.

“America,” y por tanto también The Ascension, es una crítica contra un mundo que se desmorona a nuestro alrededor y un mapa que te indica su salida.

Sufjan dice que la base del álbum es “una llamada a la transformación personal y un rechazo a seguir los esquemas del sistema que nos rodea.” Su primer single destaca como “una canción protesta contra lo enfermizo de la cultura americana en particular.”

“Don’t do to me what you did to America,” canta Sufjan Stevens. “Don’t do to me what you do to yourself.”

“America” puede parecer apropiada para los tiempos que corren, pero fue escrita hace 7 años—siendo compuesta originalmente durante la creación de Carrie & Lowell (Su próxima Cara B, “My Rajneesh” fue producida en estas sesiones también).

“La canción me sorprendió mucho cuando la escribí porque la notaba vagamente mezquina y muy alejada de todo lo demás en Carrie & Lowell. Así que la guardé. “Pero cuando recuperé la demo unos años más tarde me llamó la atención cómo había previsto el futuro. Ya no podía apartarla por ser enojada y alegre. La canción estaba claramente articulando algo profético y verdadero, aunque no hubiera sido capaz de identificarlo entonces. Es entonces cuando vi un camino claro a seguir para un siguiente álbum.”

Entonces Sufjan Stevens regrabó la canción y estuvo los dos años siguientes grabando el resto del material en The Ascension prácticamente solo con su ordenador—trabajando básicamente con una caja de ritmos y un par de sintetizadores—usando “America” como modelo temático.

Sufjan Stevens dice: “Mi objetivo para este álbum era simple: Preguntar al mundo que nos rodea y cuestiona todo lo que no contenga agua. Termina con todas las tonterías. Forma parte de la solución o sal del camino. Haz que sea real. Haz que sea verdadero. Haz que se mueva, que cambie.”

El resultado es un “álbum de pop exuberante”—como lo describe Sufjan— que nos encuentra a todos en un “cruce de caminos terrorífico.”

“America” b/w “My Rajneesh” saldrá como single de 12 pulgadas el 31 de Julio, siendo “My Rajneesh” lanzada digitalmente el 10 de julio. Reserva el vinilo aquí.

SUFJAN STEVENS — THE ASCENSION