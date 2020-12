Sun June estrenan el vídeo de ‘Bad Girl’

Sun June comparten “Bad Girl”, el último sencillo del que será su próximo álbum, Somewhere, que se lanzará el 5 de febrero de 2021 a través de Run for Cover y Keeled Scales.

“Bad Girl” mantiene el sonido lento y decidido de la banda, las ricas guitarras serpentean alrededor de la simple percusión. Se construye lentamente, y las capas se fusionan alrededor de la delicada y fascinante voz de Laura Colwell.

De la canción, la vocalista Laura Colwell de Sun June dice: “‘Bad Girl trata sobre un profundo impulso maníaco de regresar a la persona que solía ser, cuando ser malo era genial y ser genial lo era todo. Me dieron mucha libertad cuando era adolescente y siempre lo aproveché. Después de perder a un buen amigo en la escuela secundaria, mi miedo a la muerte era abrumador. La canción refleja cómo ese miedo, combinado con mi propia búsqueda de emociones, afectó mis decisiones desde entonces. He hecho en las relaciones para evitar la responsabilidad, y cómo mi miedo a la pérdida me ha llevado por algunos caminos tontos. El tono es triste y resignado, pero también farisaico de alguna manera”.