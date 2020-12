Nuevo adelanto del disco de The New Raemon, David Cordero & Marc Clos

‘La peor parte’ es el segundo adelanto de A los Que Nazcan Más Tarde (BMG Spain, 2021), un disco que contiene contiene diez hermosas canciones escritas a seis manos durante el mes de abril, en pleno confinamiento, por The New Raemon, David Cordero & Marc Clos.

“Si el primer adelanto de nuestro álbum juntos era la pieza que cierra el disco, el segundo y nuevo adelanto es la apertura del mismo. «La Peor Parte» es la primera canción que hicimos juntos David, Marc y yo, fue escrita y grabada a distancia en menos de 24 horas, la música y el texto son muy inmediatos, quisimos que todo el álbum tuviera esa urgencia, los tres trabajamos a mucha velocidad, dentro de una atmósfera dinámica y fresca, donde los prejuicios brillan por su ausencia, cuando pienso en nosotros tres me viene a la cabeza el resuelto agente MacGyver, nos das un lápiz sin punta y en tres semanas tienes terminado un álbum de diez canciones”. Ramón Rodríguez (The New Raemon).

“Mi canción preferida del disco, sin lugar a dudas. Aquí se encuentra la mejor mezcla, y más compacta, de nosotros como compositores e intérpretes. Marc realiza un trabajo increíble con todos sus idiófonos y membranófonos, al más puro estilo Steve Reich, y Ramón compone y canta de manera impecable una preciosa melodía, y el final contiene una elegante subida épica. De diez”. David Cordero.

“Abril de 2019, el proyecto estaba en marcha pero sin ninguna pieza terminada; la primera linea de piano que recibimos sugería añadir ritmo, pero después de escuchar la profundidad del timbre, melodía y letra de Ramon me lancé a añadir un amplio paisaje minimalista que David más tarde dotó de relieve y detalle… la mecha del disco estaba prendida”. Marc Clos.