Tailor For Penguins están de vuelta con la espontánea ‘Sea Voyage’

Vuelven Tailor For Penguins tras un primer álbum producido por Jim Spencer (Oasis, Charlatans, Johnny Marr, New Order, etc), una oda al hedonismo, el sol y el mar. Fueron la banda sonora de varias campañas y anuncios de televisión, entre ellos el que acompañó a la Selección Española de Fútbol en 2016.



Tras él grabaron un segundo disco en el estudio de Paco Loco que nunca llegó a ver la luz. Ahora regresan con un single espontáneo, cinematográfico y con mucha clase, “Sea Voyage”.

Tailor For Penguins cuentan: “Puede que seamos una de las primeras bandas en publicar su tercer trabajo después del primero. Aunque nuestro segundo disco nunca terminó de ver la luz aprendimos mucho con él. Nos permitió coger perspectiva y ver de una forma diferente nuestras creaciones. El hecho es que la creatividad no es un proceso que se mueva en una sola dirección, sino que a veces te lleva a detenerte, volver atrás y escoger otro camino.

Cuando salimos del estudio de Paco Loco después de grabar el segundo disco nos dimos cuenta que no habíamos conseguido lo que buscábamos. Esas canciones no nos representaban. Los ingredientes para que la cosa funcionara estaban ahí, pero la receta no terminó de cuajar. Sencillamente no fue el momento.

Encontramos una especie de redención mientras luchábamos por nuestras canciones. Decidimos trabajar más duro, no solo perfeccionando nuestras habilidades como artistas, sino también como productores, y así lo hicimos. Algunos días fueron mejores que otros. A veces pensamos que las posibilidades de volver a la pista con Tailor eran bastante escasas. Por fin, lo que nos mantuvo juntos fue nuestra fascinación por hacer buenos ritmos y melodías pegadizas.

En cierta manera nuestra música siempre estuvo vinculada al sol y a los días distendidos, a una buena tarde con amigos y a los viajes sin rumbo. Jim Spencer (productor de Manchester que ha trabajado con Charlatans, Johnny Marr, New Order, Oasis, etc), con mucha sensibilidad, supo ayudarnos a traducir todos estos mensajes en un primer disco del cual nunca nos cansaremos y que jamás olvidaremos. Ese trabajo nos permitió ver como nuestras canciones podían impregnar de Mediterráneo un verano en California o ser la banda sonora en campañas publicitarias y anuncios de televisión. Es ahí donde empezamos a encontrar nuestro propósito como banda, crear escenarios que dibujen una sonrisa en tu cara.

En esta nueva etapa decidimos preservar esta esencia, quizá con un tono más agridulce ya que no todo en nuestras vidas es sol y playa. Pero sobre todo, manteniendo ese espíritu de que gran parte de las cosas terminan saliendo bien.“