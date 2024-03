Talk To Him: Recordando a Mark Lanegan en 10 momentos

Se cumplen dos años desde que Mark Lanegan y el hueco que su presencia y magnetismo, por no hablar de toda su carrera musical, dejaron un vacío insondable para quienes conformamos su parroquia de fans con su triste desaparición. Con la perspectiva del tiempo, y el dolor de la pérdida suficientemente reposado en duelo, es tiempo de que esta azotea sonora rinda homenaje a uno de sus héroes indiscutibles.

La manera que Him empleará para hacerlo será a través de la remembranza de diez momentos importantes en la trayectoria del genio nacido en Ellensburg. Desde sus inicios con su banda madre Screaming Trees, pasando por su amistad con Kurt Cobain, Layne Staley o Greg Dulli, llegando a sus escarceos excesivos en el seno de Queens of the Stone Age hasta llegar a sus más recientes flirteos electrónicos, el viaje promete emociones de altos vuelos conducidas por una garganta de lija que, sin embargo, fue capaz de acariciar los corazones más sensibles.