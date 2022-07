Fallece Paul Ryder, bajista de Happy Mondays ha fallecido de manera inesperada a los 58 años. Así lo ha confirmado la banda a través de sus redes sociales. El músico fue encontrado muerto hoy solo unas horas antes de que la banda tocara en el Festival Kubix en Sunderland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Happy Mondays (@happymondaysofficial)

«La familia Ryder y los miembros de la banda Happy Mondays están profundamente entristecidos y conmocionados al decir que Paul Ryder falleció esta mañana. Un verdadero pionero y leyenda. El siempre será extrañado. Os agradecemos respetar la privacidad de todos los interesados en este momento. Viva su funk x»

Paul Ryder, hermano de Shaun líder del grupo, fue miembro fundador de Happy Mondays en 1980 y se había reincorporado para la reunión más reciente del grupo en 2012.

Hijo de clase trabajadora de un cartero y una enfermera, Ryder nació en Salford en 1964 y fue un guitarrista autodidacta. Tuvieron un gran éxito con el disco Pills ‘n’ Thrills and Belyaches en 1990, impulsados por los sencillos «Step On» y «Kinky Afro» convirtiéndose en una de las piedras más visibles del sonido Madchester y una de las grandes influencias en el britpop (recuerda nuestro especial de Madchester al britpop).

Después de la grabación conflictiva del siguiente álbum Yes Please! (1992) Ryder comenzó a tener problemas con el consumo de heroína y terminaron separándose. Se reformaron en 1999, tocaron en diversos conciertos y grabaron una versión de «The Boys are Back in Town» de Thin Lizzy, pero tras problemas con su hermano dejó el grupo en 2001. Regresó en 2012 cuando los miembros originales se reformaron y hasta la fecha.

Descanse en paz.