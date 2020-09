Te adelantamos en exclusiva el nuevo disco de Serch

Serch, el veteranos grupo barcelonés de post punk formado por Sergio Salesa (voz y teclados), Miquel Cellalbo (secuencias, teclados y guitarras), y Jorge Arroba (bajo), lanzarán en unos días su primer álbum en directo. Un disco que nace fruto de una grabación registrada el pasado 29 de julio en los locales de Fabregada 38, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), sesión que también se registró en vídeo.

Este primer disco en directo de Serch se llama The Factory Sessions, en homenaje a New Order / Joy Division, y saldrá con el sello Flor y Nata. Según nos cuenta sus protagonistas, con Concept “nos hemos reconciliado un poco con todos esos discos, hay otras influencias, pero las más destacadas de estos últimos meses han sido esas, sobre todo en la evolución de las guitarras y líneas de bajo y quizás en el material nuevo que estamos desarrollando en este momento, ya de cara a un nuevo l.p. 2021″. Precisamente en The Factory Sessions se incluyen hasta tres canciones de Concept, su anterior álbum, aparte de dos nuevas versiones.

Estos meses últimos no han sido fáciles para el proyecto, como para tanta gente en el mundo de la música y en el mundo en general. Este nuevo trabajo de Serch no ha tenido un nacimiento fácil. “Cuando terminamos de grabar Concept ensayamos mucho, creo que conseguimos un gran nivel de directo y había fechas de presentación en varias ciudades, todo prometía muy interesante y excitante. Hicimos una gran presentación en marzo en el FNAC de Barcelona con grandes amigos y tres días después, de golpe… Todos los proyectos se vinieron abajo con el tema de la COVID, cancelaciones de fechas, de entrevistas etc. Todo esto es sin duda un mal menor, comparado con la gravedad de la situación global, pero ahora mismo no queríamos esperar más, necesitamos mostraros lo que habíamos preparado con tanta ilusión. Aunque esperamos dentro de no mucho tiempo poder retomar gran parte de esos compromisos pendientes“.

Días antes de su lanzamiento oficial, en Muzikalia te ofrecemos la posibilidad de escuchar, en exclusiva, el próximo álbum de Serch, The Factory Sessions.

The Factory Sessions by SERCH.

Y aquí tienes también el vídeo del primer single que se extraerá del disco, “Strangers with nothing to lose”, registrado durante las mismas sesiones de grabación del disco.

Serch en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter

Canal de YouTube

Página web de la banda