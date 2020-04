Te presentamos el primer LP de Los Telepáticos

Los Telepáticos es una banda de rock and roll formada por diversos músicos procedentes de Latinoamérica que se encontraron, hace casi un par de años, en Madrid. Ellos son Mathías Salgado Kegel (guitarra/bajo y voz), Max Ruano (guitarra/bajo y voz), Ricci Moon (guitarra) y Lucas Piedra Cueva (batería), y llevan juntos desde 2018 practicando un estilo particular que ellos definen como “Sheep Punk”, una mezcla indisciplinada de Rock de los 70, Punk y Psicodelia en el que tanto Max como Mathías combinan sus letras en canciones tan personales y distintas entre sí como complementarias.

En aquellos primeros meses estuvieron presentándose en directo en locales de los barrios de Lavapiés y Malasaña, con buena acogida del público madrileño que confirmó las buenas sensaciones de la banda. Ese impulso les lleva a grabar sus primeros sencillos, “Ovejas/Dos Días” y “Anfetamina/El Vacilón”. Unos meses después lanzan “Doble Turbina Triple A (No More Chimichurri For You Man)”, single de imaginativo nombre que incluimos en una PlayList Emergente de hace unos meses.

Su último trabajo hasta la fecha era el EP Malas Decisiones, publicado el pasado 2019 y del que te hablamos en nuestra sección 7 Minutos allá por el mes de noviembre. Hace unos días, después de haber visitado nada menos que Nueva Zelanda a principios de año, con excelente recepción por parte del público de aquel país, por fin han lanzado su primer LP: Con la Fiesta a Cuestas (Sheep Punk Records, 2020). Un disco que ha sido producido y grabado por Los Telepáticos en 3 PECES Madrid, España. La mezcla ha estado a cargo de Lucas Piedra Cueva, y la masterización ha sido obra de Víctor García (Ultramarinos Mastering).

Este primer álbum de Los Telepáticos combina momentos de pop melódico, pegadizo, con abundancia de medios tiempos apacibles y elegantes conviviendo con otros igualmente contagiosos pero más acelerados, como por ejemplo en “Frases hippies”. Incluso la psicodelia tiene su pequeño rincón en “El bosque”, la canción más larga del álbum junto a “Con la fiesta a cuestas”, que lo cierra alargándose más de seis minutos y medio. El sítar que suena en “El bosque” lo toca Pablo Vinuesa, uno de los invitados del álbum junto con Emma de la Fuente, que hace coros en “Aguardiente”, y David Sam que toca el piano en la mencionada canción homónima que da por finalizado el disco. Un disco en el que la banda abre todo su abanico de posibilidades para ofrecer un puñado de canciones con un idioma compartido, reconocible, pero también con variedad y diversidad de estilos. Un álbum que confirma lo que ya habían mostrado hasta ahora y con el que plantan la simiente de una carrera a seguir.

Precisamente la canción “Aguardiente” ha sido escogida por Telepáticos para hacer un vídeo “especial cuarentena” que publicaron también hace escasas semanas.

Puedes escuchar Con la Fiesta a Cuestas, lo nuevo de Los Telepáticos, directamente desde su página de Bandcamp.

Con la fiesta a cuestas by Los Telepáticos

