The Academic debutan con un EP de seis temas

Que la música que hacen The Academic cuente con guitarras eléctricas y estribillos dignos de estadios puede sugerir que las canciones guitarreras vuelven a la comercialidad tras más de una década en barbecho. Algunos dirán al respecto que definitivamente llevamos algunos años malos. Con la potencia punk de Idles y Shame abriendo las puertas a Fontaines D.C. y Murder Capital para sacar las cabezas por encima del underground, donde Sam Fender viene maridando el aplauso de la crítica con la solidez de sus ventas (una excepción), con esas historias a lo Springsteen que narran con golpes de pecho la lucha y el sentir de una comunidad, llevándolas a lo alto de las listas. Mientras tanto, The 1975, verdaderos estandartes de su propio torneo, ahora se consideran pop, aunque en esencia sean una innovadora banda guitarra, seguramente con un ojo puesto en estadios, pues desde hace ya tiempo han arrasado en festivales y grandes recintos. Catfish & The Bottlemen y Blossoms también tientan a grandes audiencias mientras que, lejos del radar de los medios, se encuentran nombres como Gerry Cinnamon y Sea Girls que continúan incrementando con cautela la capacidad de sus conciertos, actuando cada vez ante un público más numeroso. Esto es palpablemente diferente. Lo extraño es cada vez menos arriesgado. Las puertas están abiertas de par en par.

A pesar de estar en los inicios de su carrera internacional, The Academic ya han agotado recintos en GB en frecuentes incursiones fuera de Irlanda, recibiendo el apoyo de Mick Jagger, quien les seleccionó personalmente como teloneros de los Rolling Stones en Dublín. Que Mullingar les tenga como héroes locales y chicos a punto de pegar el gran salto será de importancia para los que conozcan la historia de las bandas guitarreras, de una ciudad, en una época determinada, que abarca desde Oasis a Arctic Monkeys, Sam Fender o Kasabian. Los primeros en la lista como Irlandeses de pro, The Academic, están preparados para convertirse en lo que sin duda merecen.

Liderados por Craig Fitzgerald, un hombre justamente reputado, el joven cuarteto se situaría en un diagrama de ven entre Phoenix, The Strokes, Franz Ferdinand y Vampire Weekend.

El EP comienza con dos temas de peso, Anything Could Happen y Acting My Age, canciones que dejan atrás el adjetivo de prometedoras para adentrarse en territorio esencial. Dirige tu mirada a las estrellas y las verás en ruta. El resto del EP ofrece luces y sombras a raudales, en tonalidades y formas.

Una gran presentación para una banda a punto de convertirse en ineludible de la que aún nos queda mucho por escuchar.