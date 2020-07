Tim Pope sigue adelante con el documental de The Cure

Hace pocos días The Cure volvían a la palestra con unas declaraciones de su teclista, Roger O’Donnell, en las que pedía paciencia a sus seguidores con el que será nuevo disco del grupo. Hace pocas horas, el director de la mayoría de videoclips de la banda y autor del reciente The Cure Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London, conversaba en Twitter con sus fans dentro de las #TimsTwitterListeningParty organizadas por Tim Burgess (The Charlatans), en las que volvía a confirmar que Robert Smith estaba trabajando en ese nuevo álbum. Además, volvía a retomar el tema sobre el famoso documental sobre la historia de The Cure que empezó a gestarse hace unos tres años.

#TimsTwitterListeningParty Before you ask, we have plans to make an @TheCure documentary, using tons of unseen footage. Should I have a T-shirt printed to read: ‘Don’t hold your breath‘? Some of you will know what I mean. Besides, Robert’s concentrating on his album right now.

— Tim Pope (@timpopedirector) July 13, 2020