The Bevis Frond anuncian su retirada y gira de despedida

Siempre es un placer hablar de una visita de The Bevis Frond, pero la noticia se torna amarga si va a ser su última gira y única oportunidad de volver a ver a la banda en directo.

Nick Saloman, a los mandos de la nave desde hace 35 años, ya anunció que el recientemente editado Focus On Nature (Fire Records) sería el último disco de The Bevis Frond. Sin embargo, no sabíamos que la despedida de los escenarios iría en conjunto al trabajo.

Parece como si The Bevis Frond nunca hubieran encontrado su lugar en la industria musical, respetados por músicos de su generación y otras venideras, en Reino Unido tuvieron destellos de gloria a finales de los ochenta/principios de los noventa, pero nunca gozaron de éxito. Quizás su gran virtud fue su gran problema, eclecticismo musical y no casarse con ningún género musical concreto puede llevar a una banda a no ser clasificados, como en su caso.

Demasiado psicodélicos para los poperos, demasiado poperos para los psicodélicos, quién sabe.

Last Tour ha tenido el acierto de hacerse cargo de esta minigira de tres únicas fechas, que son estas.

12 abril Barcelona, Sidecar

13 abril Madrid, Würlitzer Ballroom

14 abril Bilbao, Kafe Antzokia

