Bruce Springsteen anuncia un Best Of por sus 50 años de carrera

Bruce Springsteen recopila su carrera en una nueva colección de canciones que abarca sus 50 años de carrera, desde Greeting from Asbury Park, NJ (1973) hasta Letter To You (2020). Un disco que saldrá a la venta el próximo 19 de abril, en los formatos: doble vinilo en diferentes colores, CD y digital Deluxe.

La colección incluirá canciones de sus inicios como «Growin’ Up» o «Rosalita (Come Out Tonight)», temas fundamentales de los directos como «Dancing In The Dark» o «The Rising», éxitos de ventas como «Born To Run» así como los recientes lanzamientos «Hello Sunshine» y «Letter To You». La portada del álbum es una fotografía por Eric Meola durante las sesiones de Born To Run, e incluye además nuevas notas de Erik Flannigan.

Estas serán las canciones de ‘Best Of’ de Bruce Springsteen

Growin’ Up – Greetings from Asbury Park, NJ (1973) Rosalita (Come Out Tonight) – The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle (1973) Born To Run – Born To Run (1975) Thunder Road – Born To Run (1975) Badlands – Darkness on the Edge of Town (1978) Hungry Heart – The River (1980) Atlantic City – Nebraska (1982) Dancing in the Dark – Born in the U.S.A. (1984) Born in the U.S.A – Born in the U.S.A. (1984) Brilliant Disguise – Tunnel of Love (1987) Human Touch – Human Touch (1992) Streets of Philadelphia – Streets of Philadelphia single (1993) The Ghost of Tom Joad – The Ghost of Tom Joad (1995) Secret Garden – Greatest Hits (1995) The Rising – The Rising (2002) Girls In Their Summer Clothes – Magic (2007) Hello Sunshine – Western Stars (2019) Letter To You – Letter To You (2020)

Conciertos en España

Bruce Springsteen and The E Street Band regresarán a Europa en 2024 tras visitarnos esta misma primavera. Madrid y Barcelona son las ciudades que podrán disfrutar de su regreso a nuestro país. Podremos ver de nuevo a Bruce Springsteen and The E Street Band en directo los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y el día 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.