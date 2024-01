The Black Crowes anuncian su primer disco en 15 años

La vuelta a los escenarios de The Black Crowes ha dado como resultado nueva música. La banda de Chris Robinson y Rich Robinson lanzarán su nuevo álbum, Happiness Bastards, el 15 de marzo. Este será el primer LP completo de material nuevo de la banda en 15 años y se publicará a través de su propio sello discográfico, Silver Arrow Records.

Para el sucesor de Before The Frost… Until The Freeze de 2009 han trabajado con el productor Jay Joyce. Sobre el disco Chris expresó: «‘Happiness Bastards’ es nuestra carta de amor al rock ‘n’ roll. Rich y yo siempre estamos escribiendo y creando música; eso nunca se detuvo para nosotros y siempre es donde encontramos armonía juntos. Este disco representa eso».

Rich añadió: «Este álbum es una continuación de nuestra historia como banda. Nuestros años de experiencia escribiendo, haciendo música y recorriendo el mundo están representados en este disco, y fuimos brillantemente guiados por uno de los mejores productores en el negocio, Jay Joyce. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado».

Happiness Bastards consta de 10 pistas, incluyendo una colaboración con Lainey Wilson. El primer sencillo es «Wanting And Waiting» y ya está disponible.

Escucha ‘Wanting And Waiting’ de The Black Crowes