Especial sobre la música de Kevin Richard Martin y sus alias The Bug y King Midas Sound; ambient, dub, hip´-hop industrial, jazzcore…

Repaso a los discos de Kevin Richard Martin: Return To Solaris, Sub Zero, Melting Point, Nightcrawler, Red LIght, Bedroom Loops, Frequencies For Leaving Earth, Sirens

The Bug: Fire, In Blue (ft. Dis Fig)