The Black Crowes reeditan su debut con multitud de material extra

El debut multiplatino de The Black Crowes, se reeditará en packs de múltiples formatos el 26 de febrero de 2021, a través de UMe / American Recordings. Los fundadores de la banda, los hermanos Chris y Rich Robinson, con el productor original George Drakoulias, supervisaron la creación del relanzamiento. Las más emocionantes son los sets 4LP y 3CD Super Deluxe, que incluyen el álbum original remasterizado; 3 grabaciones de estudio nunca antes escuchadas; 2 demos inéditos de cuando la banda era conocida como Mr. Crowe’s Garden; Caras B; un espectacular concierto inédito de 14 canciones grabado en su ciudad natal Atlanta en diciembre de 1990; reproducciones de uno de los primeros flyers de un show de Mr. Crowe’s Garden, poster y setlist de un tour; un parche Crowes de 4 pulgadas; y un libro de 20 páginas con notas de David Fricke.

Una de las canciones nunca antes escuchadas, “Charming Mess”, que originalmente estaba destinada a ser el primer sencillo del grupo y que acabó siendo eliminada del tracklist, está hoy disponible.

La versión 2CD Deluxe tiene el álbum remasterizado junto con las canciones de estudio, demos y caras b inéditas. También hay versiones estándar de 1CD y 1 LP, que son la versión masterizada del original.

Shake Your Money Maker fue lanzado originalmente en 1990 cuando el rock estaba dominado por el pop y el metal. The Black Crowes le dieron al impulso muy necesario con su álbum debut. Ese álbum, conocido por los sencillos “Jealous Again”, “Twice As Hard”, “She Talks To Angels” y una divertida versión de “Hard To Handle”, de su compañero georgiano Otis Redding, la banda tomó de inmediato el mundo de la música, vendiendo más de 5 millones de discos y encabezando la “Mejor Nueva Banda Americana” de los lectores de Rolling Stone a finales de 1990.

The Black Crowes planean salir este verano con la gira The Black Crowes Present: Shake Your Money Maker y tocarán Shake Your Money Maker en su totalidad, además de todos sus éxitos. Las entradas ya están a la venta. Para más información, click AQUÍ

Shake Your Money Maker, 30 Aniversario – Tracklist del Set de 4LPs:

LP 1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)

Cara Uno:

1 Twice As Hard

2 Jealous Again

3 Sister Luck

4 Could I’ve Been So Blind

5 Seeing Things

Cara Dos:

1 Hard To Handle

2 Thick N’ Thin

3 She Talks To Angels

4 Struttin’ Blues

5 Stare It Cold

6 Mercy, Sweet Moan

LP 2: More Money Maker: Canciones de Caras B inéditas

Cara Uno:

1 Charming Mess

2 30 Days In The Hole

3 Don’t Wake Me

4 Jealous Guy

5 Waitin’ Guilty

Cara Dos:

1 Hard To Handle (With Horns Remix)

2 Jealous Again (Acoustic Version)

3 She Talks To Angels (Acoustic Version)

4 She Talks To Angels (Mr. Crowe’s Garden Demo)

5 Front Porch

Sermon (Mr. Crowe’s Garden Demo)

Vinilos de 3 y 4LPs “The Homecoming Concert: Atlanta, GA Diciembre de 1990”

Cara Uno:

1 Introduction

2 Thick N’ Thin

3 You’re Wrong

4 Twice As Hard

5 Could I’ve Been So Blind

6 Seeing Things For The First Time

Cara Dos:

1 She Talks To Angels

2 Sister Luck

3 Hard To Handle

4 Shake ‘Em On Down/Get Back

Cara tres:

1 Struttin’ Blues

2 Words You Throw Away

Cara cuatro:

1 Stare It Cold

2 Jealous Again

Escucha o reserva Shake Your Money Maker, AQUÍ