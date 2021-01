Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList con las canciones de la semana. Se trata de recordar algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentaros alguna novedad de la que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Noel Gallagher’s High Flying Birds – We’re gonna get there in the end

Molly Burch – Emotion (feat. Wild Nothing)

The Weeknd – Save your tears

Parquesvr – Barba esconde papada

Mogwai – Dry fantasy

Monteavaro – Amor, 1983

Faris Badwan – Boiling point

Alice Glass – Suffer and swallow

Martin Gore – Howler

Chica Sobresalto con Zahara – Adrenalina

Kings of Leon – Bandit / 100,000 people

The Black Crowes – Charming mess

OTRAS NOVEDADES DE LA SEMANA

Unidad y Armonía – Rayos de sol

Unidad y Armonía es un grupo granadino liderado por Miguel Martín (Lori Meyers) del que te hablamos en esta misma sección, las canciones de la semana, hace un par de meses. Entonces estrenaban la psicodélica “Soy una nube”, y esta semana ahondan en ese estilo para presentarnos su siguiente sencillo, “Rayos de sol”. Una canción onírica y reconfortante perfecta para combatir el frío que se convierte así en el segundo adelanto de su nuevo álbum, Un Verano Invencible.

Luviot – El hombre gris

Luviot es el proyecto musical de Juan Marrón. Esta semana ha publicado un nuevo sencillo, el segundo extraído de su EP Ciudades de Cristal, titulado “El hombre gris”. Canta Vicent Adsuara, y junto a Juan Marrón (guitarras, bajo, teclados, arreglos, producción) están también Damy Soul (coros), Tony Mateos (batería) y Guille Mostaza como encargado de la mezcla y la masterización.

Talcö – Neón

Talcö son el Dj y productor Marcos Latorre (Marc Nürel) y el también productor Raül Sala (Tatsumi & Masako). Cinco años después de publicar “Turu” (2014), hace poco han vuelto con nuevos temas que adelantan el que será su quinto álbum, Neón, editado por Aiguamoll Records / Camping Records. Uno de ellos, “Helio”, ya lo publicamos en diciembre en nuestras canciones de la semana. Esta semana han lanzado como nuevo sencillo la canción que le da nombre al disco, “Neón”.

Neón (Single) by Talcö

Susana Raya – I just don’t think I’ll get over you

Susana Raya es una cantante y compositora cordobesa residente en Amsterdam. Allí llegó a sus oídos el tema “I Just Don’t Think I’ll Get Over You” de Colin Hay, cantante y compositor del grupo de los 80 Men At Work. Afirma que la canción la zarandeó por dentro hasta el punto de decidirse a realizar su propia versión, en castellano, que hoy hemos querido incluir entre nuestras canciones de la semana. Susana, a la guitarra, está acompañada por Jeroen Vierdag al contrabajo.

Shinova – Solo ruido

El grupo vizcaíno Shinova continúa desvelando algunas de las canciones que formarán parte de su sexto disco de estudio, La Buena Suerte, que saldrá publicado el próximo 26 de febrero. En esta ocasión es el turno de “Solo ruido”, un sencillo producido junto a Manuel Colmenero en los estudios Sonobox de Madrid y que, según sus autores, funciona como puente entre las dos facetas que la banda abraza en esta nueva época: la más electrónica y la más orgánica.