The Black Keys anuncian disco de versiones, Delta Kream

The Black Keys anuncian el sucesor de su última entrega, que como recordaréis se publicó en 2019 con el nombre de Let’s Rock, y supuso el retorno al sonido original del grupo, el mismo que les ha llevado a convertirse en una de las grandes bandas de rock del siglo XXI. Rock de guitarras, con esa atmósfera especial de los amplis de válvulas, rock de verdad, de ayer y de hoy.

Ahora se anuncia su continuación, que llegará el próximo 14 de mayo con el título de Delta Kream y será el primer disco de versiones del grupo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney.

Delta Kream es un disco de versiones en el que The Black Keys rinden homenaje a esos artistas de blues clásico que tanto les inspiraron: John Lee Hooker, R. L. Burnside, Junior Kimbrough, Ranie Burnette y Big Joe Williams.

La versión de The Black Keys del clásico “Crawling Kingsnake” de John Lee Hooker es su primer adelanto.

Estas serán las canciones de Delta Kream

1 “Crawling Kingsnake” (John Lee Hooker)

2 “Louise” (Mississippi Fred McDowell)

3 “Poor Boy A Long Way From Home” (R. L. Burnside)

4 “Stay All Night” (Junior Kimbrough)

5 “Going Down South” (R. L. Burnside)

6 “Coal Black Mattie” (Ranie Burnette)

7 “Do the Romp” (Junior Kimbrough)

8 “Sad Days, Lonely Nights” (Junior Kimbrough)

9 “Walk with Me” (Junior Kimbrough)

10 “Mellow Peaches” (Big Joe Williams)

11 “Come On And Go With Me” (Junior Kimbrough)