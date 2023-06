Glasvegas versionan el ‘Beat It’ de The Raveonettes

The Raveonettes continúan celebrando los 20 años de su primera referencia, el EP Whip It On (2020) primero fue con una gira y posteriormente con una serie de versiones a cargo de amigos de la banda como Dave Gahan, Trentemøller, The Black Angels o The Brian Jonestown Massacre a quienes ahora se les suman los escoceses Glasvegas.

El dúo formado por Sune Rose Wagner, en guitarra y voz, y Sharin Foo, en bajo y voz, surgieron a principios de siglo para seducirnos con una mezcla entre las producciones de Phil Spector, el psychobilly, el noise, el shoegaze y el pop.

Han pasado seis años desde que entregaran su último disco, ese 2016 Atomized (2017) que compilaba los sencillos entregados mensualmente el año anterior. Antes de que les tengamos de vuelta o de gira por aquí, sigamos disfrutando de las versiones de su primer EP.

Escucha ‘Beat City’ de The Raveonettes por Glasvegas