The Charlatans celebran el 30 aniversario de su primer hit

The Charlatans publicaban hace 30 años su single más recordado, “The Only One I Know”, uno de los himnos del movimiento Madchester (recuerda nuestro podcast especial de Madchester al Britpop) más tardío y sin duda, uno de los grades hits del indie británico noventero.

La banda nos recordó a través de Instagram el aniversario de su popular canción, que puso en la picota a The Charlatans como parte importante de las nuevas bandas de su generación.

“Hace 30 años, lanzamos “The Only One I Know”. Esta es la versión demo. Grabada en enero de 1990 en una granja en Shropshire. Las letras no estaban terminadas. Tim tocaba la pandereta. Levantamos las alfombras para que la batería de de Jon sonaran más como un garaje”

Después del single llegaría su primer disco, Some Friendly (1990) y con él arrancaría una carrera que les trae a nuestros días como auténticos supervivientes. The Charlatans siguen en activo entregando grandes discos y seguro que este treinta aniversario nos traerá más de una sorpresa.

Os dejamos con la versión demo de “The Only One I Know”: