The Cure confirman Triple Deluxe Edition de ‘Wish’ para octubre

Un 21 de abril de 1992 se publicaba Wish, la considerada última obra maestra de The Cure, con el que la banda de Robert Smith retomará su colección de Deluxe Edition con una edición ampliada de hasta tres discos, con numeroso material inédito.

La Deluxe Edicion 30 aniversario de ‘Wish’ recientemente remasterizada por Robert Smith y Miles Showell en Abbey Road Studios llegará el próximo 7 de octubre en 2LP, CD y CD Deluxe (que incluye ‘Lost Wishes’). También está disponible un cassette de edición limitada de Lost Wishes. Todas las ediciones se pueden reservar aquí.

Esta edición de lujo de 45 pistas, compilada por Robert Smith, presenta 24 pistas inéditas y 4 pistas nuevas en CD en tres discos.

CD1 el álbum original, recién remasterizado.

El CD2 presenta 21 demos inéditas, incluidas cuatro demos vocales de estudio de 1990 y diecisiete demos instrumentales de 1991, nueve de las cuales son canciones inéditas.

El CD3 presenta las cuatro pistas del casete ‘Lost Wishes’ lanzado en 1993, que nunca apareció en CD o digitalmente. También se incluye la canción inédita ‘A Wendy Band’ de las sesiones de 1992 Manor Studio, una mezcla nunca antes escuchada de ‘From The Edge Of The Deep Green Sea’, así como cinco raras mezclas de 12″. Finalmente, el cierre del set es una versión en vivo inédita de ‘End’ de Paris Bercy en octubre de 1992.

Este es el contenido de Wish – Deluxe Edition de The Cure

CD1 Original Album Remastered by Robert Smith and Miles Showell at Abbey Road Studios

01: Open (6:51)

02: High (3:37)

03: Apart (6:38)

04: From The Edge of The Green Sea (7:44)

05: Wendy Time (5:13)

06: Doing The Unstuck (4:24)

07: Friday I’m In Love (3:38)

08: Trust (5:32)

09: A Letter To Elise (5:14)

10: Cut (5:55)

11: To Wish Impossible Things (4:43)

12: End (6:45)

CD2 Demos – All previously unreleased versions. *Unreleased track.

01: The Big Hand [1990 Demo] (4:38) [final version on B-side to A Letter To Elise 7”]

02: Cut [1990 Demo] aka “Away» (3:31) [final version appears on WISH]

03: A Letter To Elise [1990 Demo] aka “Cut” (5:01) [final version appears on WISH]

04: Wendy Time [1990 Demo] (5:13) [final version appears on WISH]

05: This Twilight Garden [Instrumental Demo] (3:25) [final version on B-side to High 7″]

06: Scared As You [Instrumental Demo] (2:33) [final version on B-side to Friday I’m In Love 12″]

07: To Wish Impossible Things [Instrumental Demo] (3:33) [final version appears on WISH]

08: Apart [Instrumental Demo] (3:38) [final version appears on WISH]

09: T7 [Instrumental Demo] (2:40) *

10: Now Is The Time [Instrumental demo] (2:20) *

11: Miss Van Gogh [Instrumental demo] (2:48) *

12: T6 [Instrumental Demo] (3:14) *

13: Play [Instrumental Demo] (2:28) [final version on B-side to High 12″]

14: A Foolish Arrangement [Instrumental Demo] (2:28) [final version on B-side to A Letter To Elise 12″]

15: Halo [Instrumental Demo] (3:06) [final version on B-side to Friday I’m In Love 7″]

16: Trust [Instrumental Demo] (4:02) [final version appears on WISH]

17: Abetabw [Instrumental Demo] (2:26) *

18: T8 [Instrumental Demo] (2:17) *

19: Heart Attack [Instrumental Demo] (2:41) *

20: Swing Change [Instrumental Demo] (2:10) *

21: Frogfish [Instrumental Demo] (2:35) *

CD3: ’Lost Wishes’ / Studio Out-Takes / 12” Remixes / Live / Rare / Previously Unreleased.

01: Uyea Sound [Dim-D Mix] (5:28 [from Lost Wishes MC 1993]

02: Cloudberry [Dim-D Mix] (5:22) [from Lost Wishes MC 1993]

03: Off To Sleep… [Dim-D Mix] (3:47) [from Lost Wishes MC 1993]

04: The Three Sisters [Dim-D Mix] (4:12) [from Lost Wishes MC 1993]

05: A Wendy Band [Instrumental] (3:47) *

06: From The Edge Of The Deep Green Sea [Partscheckruf Mix] (7:36) **

07: Open [Fix Mix] (6:51) [B-side to High 12″]

08: High [Higher Mix] (7:15) [High 12″]

09: Doing The Unstuck [Extended 12” Mix] (5:54)

10: Friday I’m In Love [Strangelove Mix] (5:29 [Friday I’m In Love 12″]

11: A Letter To Elise [Blue Mix] (6:36) [A Letter To Elise 12″]

12: End [Paris Live 92] (8:38) **

Recupera nuestros especiales de Wish de The Cure

Escucha aquí: Especial The Cure: 30 años de Wish, su última obra maestra

Escucha aquí: Especial The Cure: Wish (2ª parte), los fragmentos perdidos





Conciertos de The Cure en España

Barcelona y Madrid son las dos ciudades que han sido elegido para presentar sus nuevas canciones en España. Un nuevo disco, que según comentó Robert Smith: «Sé cómo se llama, se llama ‘Songs Of The Lost World’. Tiene ilustraciones, tiene un orden de ejecución, ¡ya casi está listo! Vamos muy lentos debido al retraso en la fabricación del vinilo, pero podría llegar en septiembre. Preferiría que simplemente saliera ya. No puedo soportar la espera”.

Toma nota:

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

Comprar entradas para los conciertos de The Cure

Las entradas para los conciertos en Barcelona y Madrid ya están a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.