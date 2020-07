Estrenamos el nuevo vídeo single de Bueno, Pinturas de Guerra

Bueno, el proyecto musical liderado por Javier Vallina, presenta una nueva pieza musical llamada “Pinturas de guerra”, un fragmento que formará parte de su tercer trabajo discográfico, El Refugio. El nuevo tema de Bueno sale mañana 3 de julio y es el segundo de una serie de singles quincenales que pretenden ir contando la historia que encierra este disco y que comenzaron con la edición de “En los nidos de serpiente” el pasado 18 de junio.

El vídeo que acompaña a “Pinturas de guerra” busca, a través de un concepto sencillo, insistir en el carácter luminoso de la canción, aunque sin despreciar su carácter intenso y potente. La idea plantea una mirada observadora a todo aquello que encontramos en las primeras horas de la noche, las dudas sobre si lo más adecuado es volver al hogar o adentrarse en el refugio, sobre el sentido de las relaciones personales en un contexto cotidiano y reducido. Funciona, por tanto, como segunda parte de la historia contenida en el álbum.

Un álbum que en realidad está compuesto por una única canción de algo más de 30 minutos dividida en 9 fragmentos, uno de los cuales es este “Pinturas de guerra”, que funcionan de manera autónoma pero que están hilvanados por un fino hilo conductor que hace que el trabajo funcione como un todo unitario con una estructura circular que enlaza la parte final con el comienzo de la obra. El disco propone además al oyente el reto de mantener una escucha activa buscando los puntos de unión y las claves de la historia.

Toda persona tiene un refugio, un lugar al que pertenece y a la vez el lugar al que no debería volver. El lugar en el que no pasa nada pero todo puede suceder. No es la meta pero sí el lugar de llegada y a la vez el punto de fuga y de partida al que conviene regresar de vez en cuando, aunque solo sea para que no se olviden de ti. El lugar adecuado en el que siempre encontramos una historia que cada persona puede hacer suya. Una historia que transcurre en una noche.

Bueno nos da la bienvenida con este nuevo adelanto al Refugio. Y hoy, en Muzikalia, estrenamos este nuevo vídeo en el que nos presenta “Pinturas de guerra”, un nuevo fragmento de su nuevo trabajo.