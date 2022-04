Hace unos días emitíamos un programa especial en Conexiones MZK. dedicado a Wish, disco que The Cure editaban en abril de 1992. Cerca de dos horas en las que repasamos el disco de arriba a abajo con muchas canciones en tomas diferentes, caras B e inéditos de la época. Como decíamos entonces, habíamos dejado muchas cosas en el tintero y estas irían en un episodio especial para nuestros mecenas. Pues dicho y hecho. Regresaremos a la gestación de Wish y disfrutaremos con una nueva selección de canciones que complementa a la que oímos entonces.

Viajaremos a 1991, conoceremos algunas versiones primigenias de sus temas, descubriendo maquetas, nuevas remezclas, versiones acústicas y más caras B. Rememoraremos los directos Show y Paris con tomas no editadas en CD o streaming, escucharemos al completo los instrumentales Lost Wishes y nos despediremos con la última grabación de la banda que grabó Wish, una de las más recordadas en la historia de The Cure.

Escucha el especial The Cure: Wish (2ª parte), los fragmentos perdidos

¿Quieres escuchar el episodio? Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

