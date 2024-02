The Dandy Warhols estrenan tema junto a Slash

The Dandy Warhols tendrán nuevo disco el próximo 15 de marzo. Un trabajo llamado Rockmaker que será editado por Sunset Blvd Records. Lo nuevo de los norteamericanos incluye alguna que otra colaboración de renombrecomo su tema «Danzig With Myself», que cuenta con Frank Black, también conocido como líder de Pixies, Black Francis. Otra de sus canciones, «I Will Never Stop Loving You» tiene la voz de Debbie Harry de Blondie y hoy conocemos una tercera, «I’d Like To Help You With Your Problem», que cuenta con la guitarra de Slash.

Una canción cargada de fuzz explosivo de la que Courtney Taylor-Taylor, líder de los Dandys comenta: «La canción tiene un sonido real de rock psicodélico de la era de Vietnam. Queríamos ese tipo de guitarra en ella, pero no tenemos a nadie en la banda que pueda hacerlo. Una vez que comenzamos a discutirlo, quedó claro que realmente no había nadie más en cuyas manos pudiéramos ponerlo, así que fue una especie de acto desesperado intentar que Slash tocara en ella…

La primera vez que lo escuchamos de vuelta en nuestro estudio, simplemente nos quedamos mirándonos con la boca abierta. Lo que él tocó en la pista es increíble. Nunca lo había escuchado tocar así, pero lo que me fascina es que claramente es él quien está tocando, tan reconocible como una voz humana familiar».

Escucha ‘I’d Like To Help You With Your Problem (feat. Slash)’ de The Dandy Warhols

Estas serán las canciones de Rockmaker de The Dandy Warhols