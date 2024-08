Morrissey confirma que aceptó reunir a The Smiths para 2025 (Marr lo rechazó)

Otro nuevo culebrón: El de The Smiths. Hoy Morrissey sorprende a través de su página web confirmando que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó.

En junio de 2024, AEG Entertainment Group hizo una oferta lucrativa a Morrissey y Marr para realizar una gira mundial como «The Smiths» durante 2025.

Morrissey aceptó la oferta; Marr la ignoró.

Morrissey emprende una gira con entradas agotadas por los EE. UU. en noviembre.

Marr continúa de gira como invitado especial de New Order.

Ya en 2020 un rumor nacido en Morrissey-solo, popular blog que sigue las carreras del cantante y guitarrista, citaba a uno de sus usuarios que habla de «fuentes fidedignas» de que Live Nation estaría preparando el regreso de The Smiths para ese año. Una información a la que dábamos la credibilidad justa. Recordábamos los encuentros de ambos en 2008, cuando sí se habló del tema y hubo una posibilidad real de esa posible unión: «(…) eventualmente tocamos ‘ese tema’. Habían habido rumores durante años de que The Smiths se iban a reformar, y nunca fueron ciertos. De repente estábamos hablando de la posibilidad de reformar la banda, y en ese momento parecía que con la intención correcta podía hacerse, e incluso podría ser ideal, porque yo podría haber continuado con The Cribs, y Morrissey con su disco en solitario. Luego nos abrazamos y nos despedimos», recordando las palabras de Johnny Marr en su biografía Cuándo es ahora (Malpaso).

Ha sido el propio Marr quien ha zanjado los rumores de una manera contundente, dejando además en mal lugar a su compañero de banda. La polémica persigue a Morrissey quien no ha dejado de tontear con la extrema derecha de su país con declaraciones fuera de tono (que ante el revuelo generado ha terminado rectificando varias veces), apareciendo en TV con una chapita de For Britain -el VOX británico- o ensalzando las figuras de la líder del antiislamismo, Anne Marie Waters o de Nigel Farage, líder del UKIP, partido del Brexit.

Escucha el especial: 40 años de The Smiths en 20 canciones mágicas

En Spotify