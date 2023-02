The Flaming Lips lanzan dos Eps en vinilo

The Flaming Lips celebraron el 20 aniversario de su clásico Yoshimi Battles the Pink Robots (2002) con una edición renovada lanzada en noviembre de 2022. La reedición incluía un total de 100 canciones, con 50 piezas inéditas y una amplia variedad de materiales raros, incluyendo caras B, remezclas, maquetas, dos conciertos completos y sesiones de radio. Esta edición incluye tanto una versión digital como una caja de 6 CDs.

Esto se vendrá complementado con el lanzamiento de dos EPs: «Fight Test» y «Ego Tripping at the gates of Hell», que estarán disponibles por primera vez en vinilo coloreado el 17 de marzo.

«Fight Test» fue lanzado en 2003 y fue el tercer sencillo del aclamado álbum «Yoshimi Battles the Pink Robots». Este EP incluye siete canciones, incluyendo una remezcla de su hit «Do You Realize?» y versiones de artistas como Kylie Minogue y Radiohead, así como un tema de estilo country titulado «Thank You Jack White».

«Ego Tripping at the gates of Hell» también cuenta con siete canciones, incluyendo dos versiones de la canción que le da nombre al EP, una remezcla de «Do You Realize?» de The Postal Service y cuatro temas inéditos no incluidos en «Yoshimi…».

Escucha ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’ (2th anniversary deluxe edition) de The Flaming Lips