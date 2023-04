Sam Burton publica single y anuncia nuevo álbum

El músico norteamericano Sam Burton ha anunciado que el próximo 14 de julio verá la luz su segundo álbum, Dear Departed, con el sello Partisan Records. Un disco que proviene de una especie de renacimiento, un volver a empezar, del cantante establecido en Los Angeles. Nacido en Utah, en Salt Lake City, Burton dejó temporalmente su vida en la gran ciudad para volver a su tierra y, finalmente, establecerse en una granja californiana. Sam Burton describe su segundo disco como destrozado por el dolor y la pérdida, a la vez que refleja una época en la que pasó mucho tiempo cambiando, diciendo adiós a versiones anteriores de sí mismo.

Dear Departed ha sido producido por Jonathan Wilson, consiguiendo un sonido evocador, onírico y casi retro pero sin llegar a sonar obsoleto. Una muestra de ese sonido lo podemos encontrar en la canción que se publicó como primer sencillo, «Maria», con la sedosa voz de Burton sonando sobre una delicada base de piano y arreglos orquestales.

El segundo sencillo se acaba de lanzar hoy mismo. Se trata de «Long way around», una canción que sigue una línea similar a la de su predecesora. Burton suena evocador, lejano, recordando a cantantes de finales de los 60 como Nick Garrie o Nilsson. Sobre «Long way around» cuenta Burton que «hace poco tenía reservado dos días en el estudio para mezclar un par de temas. Terminé haciendo toda la mezcla el primer día y decidí intentar grabar una nueva canción el segundo día. Escribí ‘Long Way Around’ la mañana del segundo día. Es una canción sobre las oportunidades perdidas y el paso del tiempo. El noble fracaso«.

A continuación puedes escuchar «Long way around», el nuevo sencillo de Sam Burton.

(la foto de Sam Burton es obra de Jacob Boll)