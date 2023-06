Las Robertas + Ice Haven (Sala Wurlitzer) Madrid 31/05/23

La verdad que cada vez resulta más estimulante disfrutar de una de tus bandas favoritas, o de aquellas que están pasando por su momento dulce, desde una sala. Esto se debe a que los grandes estadios y, sobre todo, los festivales aglutinadores están haciendo crecer un monstruo que hace día a día más difícil que las bandas y promotores se puedan embarcar en giras más modestas si no es al amparo de las gigantescos eventos que tratan de ampliar todo lo posible su arco de heterogeneidad estilística, pero que, en realidad, su labor no es más que una muestra de caza a golpe de talonario para dejar seca cualquier otra propuesta.

Dicho lo cual, y pese a que podremos verles en algún festival, me resultaba realmente guay ver a una banda como Las Robertas en una pequeña sala madrileña este pasado jueves. El conjunto natural de Costa Rica ha sabido labrarse una carrera sin hacer demasiada estridencia que, a poco que uno tenga oídos, descubrirá que ha alcanzado su punto más álgido con su reciente Love is the Answer (23), toda una delicia para los amantes de los sonidos más psicodélicos no exentos de brillantes melodías pop.

A propósito de ello, charlamos con la banda no hace mucho en estas mismas páginas y tocaba asistir a la prueba de su directo. Superando unos problemas de sonido iniciales, el quinteto no tardó en ofrecer su mejor versión y a cuajar con ello una actuación notable donde, como no podía ser de otra manera, el protagonista indiscutible fue su último logro en estudio.

Desde el inicio con “Sonora” hasta el culmen del show con “Our Imperium” y su hammond desbocado, fueron sus composiciones recientes las que prevalecieron sobre las tablas. Por allí atronaron hits de la talla del tema titular de su nuevo trabajo o “Awakening”, sin olvidar la presteza de las armonías vocales, especialmente destacable en “Season of no season” y la orgía guitarrística de “Third Door”.

Y es que Las Robertas sonaron especialmente bien cuando eran tres las guitarras que se complementaban desde el escenario, a través de una ecuación que rememoraba lo mismo a The Stone Roses que a The Brian Jonestown Massacre, pasando incluso por los Black Mountain menos exigentes.

Comentábamos con ellos la presencia del sonido 90’s en su nuevo cancionero, fruto de lo cual no extrañó que rescataran una apropiada versión del “Columbia” de Oasis, rememorando aquellos inicios donde nadie era capaz de toser a los hermanos de Manchester.

Como calentamiento previo, ya habíamos confirmado el doble check de alerta con los teloneros Ice Haven. Los madrileños ya apuntaban mejoras notables con su reciente single “Aún no” y la verdad que su maquinaria post-hardcore sonó engrasada e intensa, dejándonos expectantes ante sus futuros pasos.

Una extraordinaria velada musical para pasar con holgura el ecuador de una semana cualquiera en las minúsculas vidas de los allí congregados. Estas son las pequeñas victorias que importan.