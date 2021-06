The Killers comparten canción con Bruce Springsteen

The Killers volvían en 2020 con el decente Imploding The Mirage sexto álbum de estudio de la banda y el primer disco compuesto y grabado desde que The Killers dejaran su ciudad de origen, Las Vegas.

Un álbum producido por ellos junto a Shawn Everett y a Jonathan Rado de Foxygen, que contó con las colaboraciones de Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (The War On Drugs), Blake Mills y Lucius.

El disco en momentos como “Dying Breed” remitían al Bruce Springsteen de los 80 o a diferentes influencias como Kate Bush, Peter Gabriel o New Order.

La sombra de Springsteen siempre ha estado presente en su música y estos días cumplen el sueño de contar con su héroe en “Dustland”, una reinterpretación de su canción “A dustland Fairytale’ incluida en Day & Age (2009).

Escucha ‘Dustland’ de The Killers y Bruce Springsteen