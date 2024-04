The Lemon Twigs estrenan la festiva ‘How Can I Love Her More?’

The Lemon Twigs nos muestran el cuarto adelanto del que será su nuevo disco, la festiva «How Can I Love Her More?», último sencillo de su próximo y quinto álbum A Dream Is All We Know, que ya te hemos comentado, será publicado el próximo 3 de mayo bajo el sello Captured Tracks.

El nuevo tema del sucesor de su estupendo disco de 2023 Everything Harmony (10º mejor del año para Muzikalia), sigue a cortes recientes como «They Don’t Know How To Fall In Place», «My Golden Years» y «A Dream Is All I Know», y muestra a Brian y Michael D’Addario en la cima de sus poderes expansivos y multiinstrumentales (dos baterías, theremin, flautas y clavecín son solo algunos de los elementos en su rico tapiz sonoro).

Como ellos mismos comentan: «Con ‘How Can I Love Her More?’ intentamos unir el abismo entre la escritura profesional de Brill Building y el estilo de escritura más excéntrico de la escena psicodélica post Sgt Pepper», han compartido el dúo. «Hay muchas ideas musicales pero sigue siendo una pegajosa canción pop. ¡Estamos muy emocionados de que la gente la escuche!»

Escucha ‘How Can I Love Her More?’ de The Lemon Twigs

Visita de The Lemon Twigs

El dúo actuará el 28 de mayo en la sala Copérnico de Madrid antes de su paso por la próxima edición de Primavera Sound Barcelona y después el 29 de mayo estarán en la sala Antzokia de Bilbao, para terminar un día después, 30 de mayo, en la sala Oasis de Zaragoza.