The Lemonheads estrenan la versión de ‘Seven Out’

The Lemonheads publicaban el pasado noviembre el sencillo «Fear Of Living», confirmando que estaban preparando sus nuevas canciones desde 2006. El año arranca con un nuevo single, «Seven Out» que llega como apoyo a la próxima gira en solitario de Evan Dando por Estados Unidos con Willy Mason, que comienza en febrero.

«Seven Out» es una versión de la conmovedora canción de Eugene Kelly de The Vaselines y Eugenius. Grabada y producida por Apollo Nove en A9 Audio en São Paulo, Brasil, el sencillo presenta a Evan Dando acompañado por Jeff Berg en el bajo y Erin Rae en coros.

Tanto «Fear Of Living» como «Seven Out», aparecerán en una edición especial en vinilo de siete pulgadas que estará disponible exclusivamente en los próximos conciertos en vivo.

Así habla Evan Dando de esta nueva canción: «Mac de Superchunk me hizo una cinta con canciones de The Vaselines y The Louvin Brothers cuando nos quedamos con él en nuestra primera gira real en 1987. La banda de Eugene, Captain America, tocó su primer concierto con nosotros en Glasgow (con Brendan de Teenage Fanclub en la batería) en 1990. Hicimos muchas giras con Eugenius a principios de los 90 (ya no se llamaban Captain America después de que Marvel Comics amenazara con demandar). Siempre he AMADO esta canción desde que salió en un sencillo en solitario de Eugene. ¡Finalmente la he versionado!»

Escucha ‘Seven Out’ de The Lemonheads