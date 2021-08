¿Simon Gallup ha abandonado The Cure?

Anoche saltaba la noticia y lo hacía de una manera un tanto extraña. Simon Gallup, bajista de The Cure y parte importante de la banda desde finales de 1979 hasta nuestros días (salvo un lapso entre 1982-1984) publicaba en su cuenta de Facebook que dejaba el grupo y deseaba suerte a sus compañeros.

“¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos ellos …”

Enseguida saltaban todas las alarmas, porque recordamos que en la última gira de los británicos Gallup se ausentó en un par de conciertos por problemas familiares/de salud nunca concretados. Su hijo Eden Gallup también músico en Violet Vendetta, sustituyó a su padre en el Fuji Rock Festival y varios meses después en su segunda visita al festival Austin City Limits.

Un seguidor preguntó a Simon si su retirada era por problemas de salud y su respuesta fue contundente, no está enfermo. Lo que realmente sorprendió fue otra respuesta un tanto rara en la que hablaba de sentirse traicionado:

“Estoy bien Vicky … me cansé de la traición”

Tras este revuelo, Roger O’Donnell, teclista itinerante de la banda desde 1987 y el tercero en galones en The Cure, no dejó de bromear al respecto con todo el asunto en su cuenta de Twitter:

A friend just told me they saw Lol in the Guitar Centre buying a bass???????

— Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) August 14, 2021