The Libertines estrenan el single ‘Night of The Hunter’

The Libertines lanzarán nuevo disco el próximo 8 de marzo a través de Casablanca/Republic. El sucesor de su álbum de reunión Anthems for Doomed Youth (2015) llegará con el título de All Quiet on the Eastern Esplanade.

Los líderes de la banda, Pete Doherty y Carl Barât, comenzaron a trabajar en el álbum en Jamaica el otoño pasado. Se reunieron en febrero con el bajista John Hassall y el baterista Gary Powell (ambos con créditos de composición) en las Albion Rooms de la banda en Margate, Inglaterra, donde grabaron el álbum con el productor Dimitri Tikovoï.

Tras el single «Run, Run, Run», llega «Night of The Hunter» de la que los músicos comentan lo siguiente. Pete: «Sacamos el título del debut como director de Charles Laughton, Night of the Hunter, protagonizada por Robert Mitchum en el papel de un predicador con ‘LOVE’ (amor) y ‘HATE’ (odio) tatuados en los nudillos. La canción trata de no ir por delante de la ley. Este tipo no sabe muy bien por qué ha muerto su compañero, pero tiene la sensación de que se lo merecía. Se metió con la gente equivocada, robó algo que no debía y le apuñalaron. Así que está enfadado y dolido y tiene que vengarse, así que lo hace y eso es todo para él, básicamente. Una vez que ha apuñalado al chico que apuñaló a su compañero, eso es todo para él. Se ha vengado y sabe que vienen a por él, así que ni siquiera va a intentar huir porque sabe que lo hará para siempre.»

Carl: «Empecé a escribir un riff y acabó sonando un poco como El Lago de los Cisnes, y todo el mundo dijo: ‘¡Sí! Luego trajimos el theremín de Peter, que tardó un día en afinarse, tocó esa secuencia y funcionó de maravilla».

«La idea de que te lleven preso diez años es horrible… el condenado muere 1000 veces».

El vídeo de Night Of The Hunter fue dirigido por Alex Brown (La Roux / James Blake) y rodado en Cliftonville, Margate y en el hotel The Albion Rooms de los Libertines. Se trata de la segunda entrega de una serie de vídeos de temática Margate, tras el primer single Run, Run, Run, en los que aparecen los personajes de las canciones (y la portada del álbum) de All Quiet On The Eastern Esplanade.

Escucha ‘Night of The Hunter’ de The Libertines