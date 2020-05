Entrevistamos a Ramón Rodríguez (The New Raemon)

The New Raemon está de vuelta con Coplas del Andar Torcido, un disco en el que ha vuelto a demostrar esa personal capacidad para emocionarnos, tal y cómo te contamos en nuestra reseña: “escorando sus canciones hacia un territorio más interno, valiente y, en el mejor de los sentidos, incómodo por supurar tanta verdad”.

Ramón Rodríguez acaba de publicar un nuevo álbum, del que hablamos en profundidad, además de andar ocupado con nuevos proyectos que irán viendo la luz en los próximos meses.

Coplas del andar torcido me parece el disco más íntimo y desnudo de The New Raemon. ¿Estás de acuerdo en esta apreciación?

Hay mucho espacio en el planteamiento de la distribución del sonido y la lírica es poética y descarnada, tampoco me he detenido a analizarlo en ese sentido pero ahora que lo comentas tiene bastante sentido. ¿Sabes qué pasa? Normalmente me distraigo escribiendo las canciones y disfrutando el proceso de composición y no puedo analizarlo así, para eso necesito cierta distancia con el proceso, si te ha gustado el disco me doy por satisfecho.

Para mí supone la culminación del viaje que emprendes desde Tinieblas, por fin, en una suerte de selección natural desde el punto de vista de inquietud artística y de público, ¿estás de acuerdo?

Me parece una observación muy acertada, a partir de aquel álbum empecé a pulir muchas cosas en mi forma de hacer los discos, cada vez más a mi aire, mi público actual es el que ha estado ahí desde entonces, he de decir que es una suerte tener un público así de conectado con lo que hago, suene a rayos o a truenos entienden lo que intento hacer con mis canciones, les dan igual los primeros discos, los veo disfrutar más con el repertorio de ‘Libre Asociación’ hacia arriba y eso es un descanso para todos, sobre todo para mí.

Considero que queda poco musicalmente del The New Raemon capaz de escribir himnos tarareables, no sé si estoy en lo cierto; en cualquier caso ¿Qué crees que has podido perder y qué has podido ganar desde que comenzaste tu andadura?

Pienso que lo único que me he ahorrado repitiendo fórmulas es tener que capitalizar mis cosas, anteponer lo artesanal a lo comercial, eso siempre convierte a las canciones en inofensivas y no es lo que quiero hacer con ellas. Siento que renunciando al camino del dinero fácil y la idea perversa del éxito que impone el sistema he salido reforzado en muchos sentidos, soy más libre que nunca haciendo mis cosas, no dependo absolutamente de nada ni de nadie para hacerlas y puedo defender mis canciones con dignidad, eso es el éxito para mí, ser libre de hacer tus cosas sin importar la repercusión que tengan, en definitiva: a nadie le importa un pito lo que haga nadie, entender eso da mucha paz y libertad.

Encuentro una virtud tremenda en este disco. Consigues sonar y escribir sencillo y hondo a la vez. ¿Cuál es la forma de conseguir esto que logran tan pocos?

Me alegra mucho que te emocione el disco, de veras. Para mí lo importante es emocionarme cuando escribo la canción, si eso no sucede no puedo emocionar a nadie, lo mismo sobre el escenario. Sinceramente, no persigo que me programen en tal festival o formar parte de una escena o colectivo concreto, es bueno ir por libre, ignorando todo ese ruido uno puede concentrarse en ampliar conocimientos y herramientas para escribir, eso siempre va a sumar y hacer posible ir un poco más allá en en cada ocasión que una nueva repetición del proceso creativo -en términos ligeramente distintos- termine transformado en una nueva profundización para el autor y el oyente.

‘Coplas del andar torcido’, al igual que me ocurrió al escuchar el último trabajo de Triángulo de Amor Bizarro, casi me parecen discos premonitorios de todo lo que estamos viviendo estos días extraños y convulsos tras la pandemia. ¿Crees que es así? ¿Es el ser humano el verdadero virus que sufre el planeta? Cuéntame un poco el proceso de grabación de este trabajo y cómo has conseguido esa atmósfera tan nocturna y oscura.

Triángulo de Amor Bizarro son el ejemplo de grupo que tiene muy en cuenta lo que cuenta y cómo quiere contarlo, con personalidad, no tienen miedo alguno en incomodar, cuando se habla de cultura pienso que la cultura jamás debe ser complaciente, debe cuestionar, molestar, remover cosas, tocar todas las fibras que sea posible. A veces pienso que no hay nada más dañino en las canciones -o en las artes en general- que lo bienintencionado, el mensaje del 90% de lo que hay por ahí es inofensivo, no da para reflexión alguna, es todo estética, artificial, hecho para gustar, un negocio que viene muy bien al sistema, a su vez siguen infantilizando a la población.

Me ha llamado la atención los aromas arabescos y flamencos de “Días de rachas grises” que, tras tu colaboración con Rocío Márquez en Una canción de cuna entre tempestades, parece que siguen interesándote. ¿Han llegado para quedarse?

Paso temporadas largas en Sevilla, tengo muchos amigos allí, gente a la que adoro tener en mi vida, supongo que eso se refleja en algunas canciones de forma consciente o subconsciente. Sí me interesan estos caminos, todo lo que sea aprender siempre va a interesarme.

¿Has dejado esta vez tantas canciones fuera buenas como con el anterior disco? (no te perdonaré nunca no haber metido “Una belleza propia” ?)

¡Ja, ja! Y te doy la razón con eso, pero bueno, ahí están las caras B para recuperarla y es la única canción que no está en un disco que tocamos en directo, para compensar el error. Esta vez entraron todas las canciones que grabamos, es el disco más largo y denso de mi carrera. Por primera vez pensé, bah, si es largo da lo mismo, cada vez me importan menos estas cosas.

Siempre me gusta preguntarte por mi canción preferida nueva que, de momento, es “En la feria de atracciones”. ¿Cómo surge?, cuéntame algo sobre ella.

Es una de las dos canciones del disco escritas a cuatro manos con David Cordero (Úrsula, Viento Smith), la otra es ‘Ruido De Explosiones’. David es el responsable de toda la electrónica que sobrevuela el álbum, su aportación ha sido decisiva para el concepto del diseño de sonido del álbum. Nuestra colaboración fue tan buena que el último mes hemos escrito y grabado un disco juntos con la ayuda de Marc Clos, en cuatro semanas hemos terminado diez canciones, la próxima semana Raúl Pérez empieza con las mezclas en La Mina (Sevilla), es el disco más hermoso en el que he cantado, no sabemos cuando lo publicaremos, puede que antes de que termine el año, ya veremos.

Una curiosidad ¿qué opinión te merecen los “conciertos” confinados que algunos artistas están ofreciendo?

Un concierto es otra cosa, toda esta ansia por reclamar atención lleva tiempo haciendo mucho daño, es lo que pienso, pero que cada uno haga lo que quiera. Parece que no interese el contenido, interesa la cantidad.

Tras haber puesto voz a la versión que se curró Marc Clos del “From the edge of the deep green sea” de The Cure y la versión que hiciste junto a Tachenko del “River man” de Nick Drake, ambas con excelentes resultados, ¿no crees que ha llegado ya el momento de lanzar ese disco de versiones que me comentaste en la anterior entrevista te gustaría hacer?

Algún día lo haré, más pronto que tarde, hace tiempo que tengo una idea curiosa para plantearlo, todo se andará.

Por último, me agradaría saber si al final está pensado, cuando vuelva la luz, sacar nuevo trabajo de Madee tras los adelantos del pasado año.

Ahora que terminé el disco conjunto con David Cordero y Marc Clos me estoy dedicando a terminar el quinto disco de Madee, trece años después del último, lo tenemos casi a punto, falta grabar cuatro canciones y nuestra idea es publicarlo a principios de 2021 con nuestro sello de siempre: Bcore.