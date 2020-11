The Raveonettes vuelven a la actualidad con ‘Snowstorm’

The Raveonettes nos sorprenden con una nueva canción tras largo tiempo sin noticias suyas y después de que su guitarrista Sune Rose Wagner sorprendiera con temas en solitario como “AMBUSH” y “After All” en 2018.

La banda de Wagner y Sharin Foo vuelven con nuevo material después de conformar una tan curiosa como Atomized que fue formándose durante todo 2016 con una canción nueva al mes. Mes a mes fuimos disfrutando de cada uno de los temas, que recordamos fueron: “This World Is Empty Without You”, “Run Mascara Run”, “Excuses”, ”Junko Ozawa”, “Scout”, “Won’t You Leave Me Alone”, “Where Are You Wild Horses” y “A Good Fight” y “This is Where It Ends”, “Choke On Love” y “Fast Food”.

Ahora The Raveonettes vuelven con una nueva canción llamada “Snowstorm”