The Smashing Pumpkins estrenan ‘Purple Blood’ y ‘Dulcet in E’

Ya conocemos 10 de las canciones que contendrá, empezando por las dos nuevas, “Purple Blood” y “Dulcet in E“. A finales de agosto llegaban las primeras dos “Cyr” y “The Colour of Love” y después “Warth”, “Confessions of a Dopamine Addict”, “Anno Satana” y “Birch Grove”, a las que se sumaban “Ramona” y “Wyttch”.

Ya puedes descubrir 10 de estas 20 canciones de lo que será el próximo álbum de The Smashing Pumpkins: