The Vaccines versionan a Queens Of The Stone Age en su nuevo EP

The Vaccines ya piensan más allá del que fuera su cuarto álbum, Combat Sports (2018) y nos regalan nueva música.

Está previsto que la banda londinense liderada por Justin Hayward-Young publiquen un nuevo trabajo a lo largo de este 2021, pero antes editarán un EP de versiones titulado Cosy Karaoke Vol. 1, que llegará a las tiendas el próximo 5 de marzo.

Ya conocemos la primer de estas versiones, “No One Knows” de Queens Of The Stone Age, canción incluida en posiblemente su mejor disco, Songs for the Deaf (2002).

Las canciones del nuevo EP de The Vaccines son:

01. “Funnel Of Love”

02. “No One Knows”

03. “High Horse”

04. “Telstar”

05. “For What It’s Worth”

06. “Fire”