The Weeknd – Dawn FM (XO/Republic Records)

The Weeknd arrancaba 2022 con el lanzamiento sorpresa de su nuevo disco, Dawn FM. Tras el éxito de After Hours (2020), con hitos tan incontestables como “Blinding Lights” y su reciente participación en la Super Bowl, es momento de consolidar (más si cabe) su estatus como una de las estrellas del pop más grandes del planeta.

El quinto álbum del canadiense Abel Makkonen Tesfaye viene descrito como toda una “experiencia sonora” acompañada un curioso elenco de colaboraciones formado por Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y (sí) Jim Carrey. Un adelanto tan convincente como “Take My Breath” nos adentraba en esa experiencia, que no es otra cosa que hacernos viajar a una estación de radio retro con la banda sonora al estilo de los 80, con mucho synthpop, música disco, soul incluso ciertos aires de syntwave y la aparición puntual de todos esos invitados.

The Weeknd hace un homenaje a a las ondas poniendo a su compatriota Jim Carrey al micrófono como presentador en la pista inicial y final, y nos invita a hacer un recorrido de 51 minutos por el pop con mayúsculas, unas letras un tanto chungas y la entrega de un producto más que convincente, que aunque un peldaño por debajo de su antecesor -sobre todo en su tramo final-, tiene algunas noticias interesantes que destacar, empezando por la producción de Oneohtrix Point Never, que aporta su personal visión para dar la solidez necesaria para que funcione del tirón.

Un SÍ con mayúsculas a rompepistas tan incontestables como la antes mencionada “Take My Breath”, “Sacrifice”, “How Do I Make You Love Me?” o “I Heard You’re Married” con Lil Wayne. También muy a favor de la balada “Out of Time”, medios tiempos como “Best Friends” o ese chute de adrenalina que es “Less Than Zero”. Canciones en las que asoma la sombra de Michael Jackson (Quincy Jones aparece en un un interludio autobiográfico) o que incluso por momentos, nos recuerdan al espírituo del Random Access Memories de Daft Punk. ¿Bailamos?

