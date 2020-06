Tomavistas 2021: Suede, León Benavente, Anna Calvi y más

Tomavistas anuncia parte de los artistas que les acompañarán en la celebración de su sexta edición, los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021.

Inmersos en conversaciones para poder mantener uno de los mejores carteles de su historia, el festival madrileño tiene ya las primeras confirmaciones: Suede, León Benavente, El Columpio Asesino, Anna Calvi, Sen Senra, Maika Makovski, Mujeres, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Jessy Lanza y Side Chick.

Próximamente conoceremos más artistas previstos para 2020 que se han podido resituar en la programación de este nuevo año, así como nombres completamente nuevos.

GESTIÓN DE ENTRADAS

Todas las entradas adquiridas para 2020 son válidas para 2021 de manera automática. No obstante, aquellos que no quieran o no puedan conservar su ticket, tendrán dos opciones para gestionarlo:

1.- Cambiar la entrada por un vale por el valor del importe de la misma.

2.- Devolver tu entrada y recuperar el importe de la misma.

Toda la información en su web tomavistasfestival.com.