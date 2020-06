Especial: Las 10 mejores canciones de INXS

Estos días se anunciaba la reedición de Live Baby Live, el histórico directo de INXS grabado en el estadio Wembley de Londres el 13 de julio de 1991.

Para celebrar este lanzamiento, queremos aprovechar recordando algunos de los grandes momentos de de su carrera. Una formación liderada por el tristemente fallecido Michael Hutchence, alma del grupo. Desde su muerte en 1997 sus compañeros intentaron seguir adelante supliéndole tanto con artistas conocidos (Terence Trent D´Arby) como con otros menos populares: Jimmy Barnes, Jon Stevens, Suze DeMarchi o J. D. Fortune (elegido a través de un reality show), sin éxito alguno. Hutchence era insuperable y si con otros el cambiazo resultó, aquí fue imposible.

INXS nacían en Perth (Australia) a finales de los 70 llegando a vender más de 30 millones de álbumes y cosechando grandes éxitos con discos como The Swing (1984), Listen Like Thieves (1985) o X (1990), pero sobre todo con el inapelable Kick (1987). El pasado año vio la luz el documental Mistify (trailer aquí), dirigido por Richard Lowenstein, que nos hablaba de la vida y obra de su líder, a quien hoy queremos rendir un pequeño tributo en base a 10 de las mejores canciones de su banda.

10. Just Keep Walking (1980)

Es posible que muchos no recordéis sus primeros álbumes, en los que hacían gala de un postpunk que con los años se fue diluyendo. Este fue el primer sencillo de su debut, antes habían lanzado “Simple Simon” una saltarina canción recordada por sus incondicionales. Con “Just Keep Walking” lograban darse a conocer con su primera entrada en las listas de su país.

9. Devil Inside (1987)

Una de las piezas más sensuales del recordado Kick (1987) es esta “Devil Inside”. Un oscuro riff va marcando el camino de una pegadiza canción, apoyada en la susurrante voz de Hutchance, para terminar conformando un auténtico clásico. El video fue dirigido por Joel Schumacher, responsable del film Jóvenes Ocultos, cuya banda sonora contenía dos canciones de INXS.

8. Don’t Change (1982)

“Don’t Change” fue el segundo single de su tercer disco, Shabooh Shoobah (1982) editado en octubre de 1982. Una enérgica canción que supuso su primer éxito internacional. Con este álbum llegaron por primera vez a EEUU con una extensa gira que los pondría en el foco.

7. What You Need (1985)

Si tuviéramos que elegir un tema que anticipara su verdadera consagración internacional, quizá sería esta “What You Need”. La canción tiene todas las virtudes propias del INXS: un contagioso riff de guitarra, una parte prominente del saxofón y por supuesto, la presencia del carismático Hutchence llevando la batuta.

6. Elegantly Wasted

Una de las últimas grandes canciones de INXS, incluidas en el que fue el último disco con Hutchence (sí, después hubo más). Se dice que la pieza fue escrita por el cantante tras pasar una noche con su amigo Bono de U2. No era un buen momento ni para el grupo, que había visto su éxito diezmado notablemente con la irrupción de ciertos sonidos noventeros y mucho menos para su líder, que estaba atravesando una fuerte depresión. Aún así, con momentos como esta “Elegantly Wasted” demostraban que aún eran capaces de crear momentos inspirados.

5. Heaven Sent (1992)

Uno de sus últimos éxitos post Kick (1987) fue esta “Heaven Sent”. Una pequeña incursión en las guitarras de sus primeras épocas, un single con el que mantenían su estatus de súper estrellas antes de la caída progresiva que llegaría desde entonces.

4. Listen Like Thieves (1985)

Otra de las mejores canciones de los australianos. Una contagiosa pieza por la que Duran Duran hubieran matado, que formaba parte del disco del mismo título, antesala de su consagración.

3. Need You Tonight (1987)

Hay veces en que las canciones más brillantes surgen de una manera casi espontánea. Cuenta la leyenda que Andrew Farriss tuvo la idea del riff de esta canción mientras esperaba que un taxi lo llevara al aeropuerto. Le vino a la cabeza y le pidió que le esperara un par de minutos. Al final le dejó una hora hasta que bajó con el riff grabado en una cinta. Michael Hutchence no tardó en agregar su lujuriosa letra y el resto es historia. Uno de los himnos de la década de los 80.

2. Original Sin (1983)

Una de nuestras debilidades. Su primer nº1 en Australia y una de las mayores proezas de su productor Nile Rodgers no solo por su mezcla, sino por sugerir a la banda darle un toque interracial a ka letra. Fue el primer single de su cuarto álbum, The Swing (1984).

1. Never Tear Us Apart (1988)

Siempre recordaremos a INXS por su habilidad para hacernos bailar, por contagiarnos esa particular forma de entender la música partiendo del postpunk para ir adentrándose hacia la new wave y el pop más contagioso. En su aclamado Kick (1987) terminaron por arrebatarnos el corazón con la recordada “Never Tear Us Apart”, con la que tocaron techo.