‘Too Much, Enough’, nuevo tema de Nation Of Language

Nation Of Language estrena «Too Much, Enough», otro sencillo del que será su próximo álbum Strangre Disciple, que estará disponible el 15 de septiembre a través de [PIAS].

En esta nueva canción, la banda aborda los ciclos informativos de la televisión, que resultan irritantes, adictivos e inductores de ansiedad, manteniendo a tantos espectadores irremediablemente cautivos. «Too Much, Enough» observa hacia afuera con un efecto tan inmediato como irresistible. El estribillo estalla como la revelación de un tercer ojo que se abre, combinando un patrón de sintetizadores que rebota con una línea de bajo desinhibida, melodías vocales que saltan y una llamada y respuesta empática.

Grabado en el estudio de East Williamsburg del productor del álbum, Nick Millhiser (Holy Ghost!, LCD Soundsystem), el disco fue completado durante el tiempo que Nation of Language pasó en casa, entre sus presentaciones en vivo durante este último año. A diferencia de sus dos LP anteriores, esta vez los miembros de la banda, Ian Devaney, Aidan Noell y Alex MacKay, pudieron considerar las decisiones creativas que serían más convincentes para interpretar en el escenario, expandiendo su sonido de new wave, post-punk y sintetizadores con un nuevo fervor.

Escucha ‘Too Much, Enough’ de Nation Of Language

Estas serán las canciones de ‘Strangre Disciple’ de Nation Of Language

01 Weak in Your Light

02 Sole Obsession

03 Surely I Can’t Wait

04 Swimming in the Shallow Sea

05 Too Much, Enough

06 Spare Me the Decision

07 Sightseer

08 Stumbling Still

09 A New Goodbye

10 I Will Never Learn