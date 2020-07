Tori Sparks versiona a David Bowie

Debido a la pandemia mundial, el 99% de las fechas de la gira 2020 de Tori Sparks para respaldar su séptimo álbum Wait No More fueron canceladas, incluidos sus conciertos en España, Alemania, Marruecos y los Estados Unidos.

A pesar de — o, tal vez, debido a — estas malas noticias, Tori y la banda decidieron hacer algo productivo desde sus casas. Así, grabaron su versión particular de una canción que ya es emblemática de los directos de la banda, un tema que ha sido muy especial para ellos desde que fueron invitados en Barcelona (Razzmatazz) a tocar en un concierto benéfico en memoria de uno de sus artistas favoritos: David Bowie. Desde ese concierto. han recibido innumerables mensajes preguntando si algún día lanzarían su interpretación tan especial de “The Man Who Sold the World.”

“The Man Who Sold the World” se grabó en cuarentena en cinco apartamentos separados repartidos por toda la ciudad de Barcelona: de Horta a Poble Nou, de Sants a Sant Andreu. Cada músico armó un “home studio” temporal de la mejor manera que les fue posible, en medio de la crisis del coronavirus y su confinamiento. Tori Sparks, por ejemplo, grabó su pista de voz con un micro y su laptop a las 2 de la madrugada, en zapatillas y pijama.

“Ahora el mundo necesita la música más que nunca, y queríamos aportar nuestro granito de arena en un momento oscuro,” dice Tori. “Hemos elegido ese tema no solo porque amamos a la canción y siempre hemos querido grabarla, pero también porque la letra nos parecía particularmente apropiada en este momento. ‘Quién sabe, no yo. Nunca perdí el control. Estás cara a cara con el hombre que vendió el mundo.’ Una frase así podría haber salido de la boca de cualquiera de los líderes mundiales en este momento, en particular aquellos que parecen mucho más preocupados por cubrir sus intereses que por las vidas de sus ciudadanos y ciudadanas.”

Esa versión tan personal de la canción de Bowie cuenta con la guitarra eléctrica de Francisco Guisado “El Rubio,” la guitarra española de Ignasi Cama, el bajo eléctrico de Ramon Vagué, el cajón de Javi García y colaboración en la producción de Andrés Giraldo. La canción estará disponible en las plataformas digitales el viernes 7 de agosto.

A pesar de que este verano cuesta poder realizar conciertos, la banda ha conseguido dos actuaciones para presentar el nuevo single: el sábado 8 de agosto, realizarán un concierto en horario vermut (12 h.) en el Festival Sonna de Huesca en Gistain, y también un concierto por la tarde/noche ese mismo día en el Estiu Jazz Tiana (20h).