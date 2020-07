Joe Crepúsculo estrena ‘Serenata’ nuevo adelanto de su disco

Joe Crepúsculo estrena una nueva canción. “Serenata” es otro adelanto de lo que será Supercrepus II, que se publicará el próximo mes de septiembre.

La canción se suma a los dos adelantos previos, tanto la versión en castellano y en clave rumba pop el éxito de Roxette “it must have been love”, tema principal de la popular película Pretty Woman de 1991 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere que Crepus se marcó junto a Tomasito, como la reciente “Discoteca en ruinas”

Un disco que ha sido producido por su habitual colaborador Sergio Pérez de Svper.

Así suena lo nuevo de Joe Crepúsculo.