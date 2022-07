Totally Enormous Extinct Dinosaurs lanza vídeo ‘Never Seen You Dance’

Totally Enormous Extinct Dinosaurs comparte su nuevo single como antesala del lanzamiento de su nuevo álbum, When the Lights Go que finalmente pospone su edición al 9 de septiembre en su propio sello – Nice Age.

El proyecto de Orlando Tobias Edward Higginbottom, está de vuelta con su primer álbum en diez años, que ha venido anticipado por las canciones «Blood In The Snow”, “Crosswalk”, “The Sleeper”, «Forever» y ahora llega «Never Seen You Dance'».

Uniendo su elegante sensibilidad indie y sus raíces orgánicas en la música de baile, «Never Seen You Dance» es un sorprendente y optimista giro entre los últimos singles publicados del álbum hasta ahora. Una aproximación de vanguardia a la música de baile indie, ‘Never Seen You Dance’ brota con una onda de soul agridulce ochentero a través de golpes de bajo, letras c crooner y un riff de piano. Totally Enormous Extinc Dinosaurs continúa imprimiendo sus emociones personales en el proyecto, compartiendo sus esperanzas románticas cuando canta, “How long have I been waiting now? Only for the hope of one kiss – love and loneliness”.

«Never Seen You Dance» se presenta con un videoclip oficial dirigido por Pavel Brenner. Un divertido videoclip que sigue a dos chicas bailando a través de ‘TEED University’ mientras escuchan ‘Never Seen You Dance’ a través de un par de auriculares. Brenner afirma, describiendo el video “Queríamos crear un sentimiento de pasarlo bien con amigos en un día caluroso de verano. Nuestro mayor reto era realizar una transición desde un inicio relativamente lento, con dos personas bailando, pero que no se viera forzado. Nuestra creatividad se ha basado en el principal objetivo de la canción – conseguir que un amigo o amante se ponga a bailar”.

Escucha ‘Never Seen You Dance» de Totally Enormous Extinct Dinosaurs