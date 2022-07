Motörhead celebran el 40 aniversario de Iron Fist con una edición especial que será publicada el próximo 23 de septiembre a través de BMG.

Estamos ante el ultimo disco de la formación clásica con Lemmy, Fast Eddie Clarke y Phil ‘Philthy Animal’ Taylor, un disco algo maltratado en su momento y que ahora resurge para reivindicar un periodo crucial, en el que estaban atrapados en un tornado provocado por el éxito, y del que salieron, al más puro estilo de Motörhead! Pasaron a la siguiente pantalla, a toda velocidad, dejando a un lado la lógica y la razón, para convertirse como disco en el último vuelo kamikaze de esta formación. Cuarenta años después, Iron Fist suena a los mejores Motörhead sin ataduras, sin complejos, sin problemas.

Será un disco-libro de tapa dura en dos formatos de 2CD y triple LP, con un puñetazo en relieve en portada, una remasterización del álbum original, pistas extra con demos inéditas, temas instrumentales y un concierto completo, transmitido originalmente en Radio Clyde desde el 18 de marzo de 1982. Más toda la historia sobre este álbum y muchas fotos inéditas. También habrá una edición limitada en CD y VINILO pintados “como un remolino” en azul y negro.

Este será el contenido de ‘Iron Fist 40 aniversario’ de Motörhead

Original ‘Iron Fist’

Iron Fist

Heart of Stone

I’m the Doctor

Go to Hell

Loser

Sex and Outrage

America

Shut It Down

Speedfreak

(Don’t Need) Religion

Bang to Rights

‘Jackson’s Studio Demos October 1981’

Remember Me, I’m Gone

The Doctor

Young & Crazy

Loser

Iron Fist

Go To Hell

‘Live at Glasgow Apollo 18/3/82’

(Previously unreleased)

Iron First

Heart of Stone

Shoot You In The Back

The Hammer

Loser

Jailbait

America

White Line

(Don’t Need) Religion

Go to Hell

Capricorn

(Don’t Let ‘Em) Grind Ya Down

(We Are The) Road Crew

Ace of Spades

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than the Catch

Overkill

Bomber

Motörhead

CD y Digital Bonus Tracks

Lemmy Goes to the Pub

Some Old Song, I’m Gone

(Don’t Let ‘Em) Grind Ya Down (Alternate Version)

Shut It Down

Sponge Cake (Instrumental)

Ripsaw Teardown (Instrumental)

Peter Gunn (Instrumental)