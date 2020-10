Ty Dolla $ign estrena el tema ‘By Yourself (Feat. Jhené Aiko & Mustard)’

Ty Dolla $ign ha lanzado hoy su nuevo single “By Yourself (Feat. Jhené Aiko & Mustard)” y anuncia el lanzamiento de su tercer trabajo Featuring Ty Dolla $ign, que verá la luz el próximo viernes 23 de octubre. Sobre el disco, Ty Dolla $ign ha dicho “He sido bendecido con el don de colaborar. No todos los artistas pueden colaborar con otro artista y conseguir que el producto final sea algo increíble. Mucha gente ha dicho que cuando ves una canción que dice “featuring Ty Dolla $ign” sabes que va a ser brutal. Pese a lo humilde que soy cuando escucho eso, no puedo decir que no esté de acuerdo“.



Considerado uno de los mayores talentos de R&B de la última década según The New York Times, Ty Dolla $ign ha sido nominado al GRAMMY en múltiples ocasiones y ha cambiado la industria musical a través de canciones clásicas (“Paranoid“, “Or Nah“), colaboraciones (“Psycho” con Post Malone, “Work From Home” con Fifth Harmony) y ha desfiado el género componiendo y produciendo junto a artistas como JAY-Z, Beyonce, Kanye West o Rihanna entre otros. Además, con más de 5 billones de reproducciones y 10 millones de singles vendidos, ha logrado conseguir casi 50 certificados platino y oro de RIAA en Estados Unidos.