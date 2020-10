Las mejores canciones de la década de los 80 (1 de 5)

En Muzikalia llevamos 20 años al pie del cañón informándote cada día de toda la actualidad musical. En nuestros planes había realizar varias acciones por nuestro 20 aniversario, la primera fue poner en marcha nuestra editorial, que ya cuenta con dos referencias y dentro de pocos días lanzará la tercera. Lo vamos a ir completando con una serie de especiales que llegarán las próximas semanas. Arrancamos confeccionando una lista muy ochentera (seguiremos con más décadas). Tras una votación en la que hemos tomado parte la mayoría de colaboradores de la revista, hemos escogido las 100 mejores canciones de la década de los 80 para nuestra redacción. Para no abusar de ciertos artistas y grupos que a todos nos encantan, nos pusimos como objetivo que en la lista final no íbamos a repetir nombres. Pensamos que, con esa condición, ha quedado una lista bastante ecléctica, interesante, con una nutrida presencia nacional y, sobre todo, un fiel reflejo de lo que son los gustos de la actual redacción de Muzikalia. Una lista que mezcla lo nacional y lo internacional y que iremos presentando a lo largo de esta semana con 20 canciones cada día, desde el puesto 100 hasta nuestro número 1. Como colofón confeccionaremos una playlist en Spotify con las canciones seleccionadas, siempre que estén disponibles, que compartiremos junto con la última entrega de la serie.

Han participado en la elaboración de la lista: Pablo Almendros, Carlos Artero, JJ Caballero, Edu Cornejo, Álvaro de Benito, Raúl del Olmo, Fernando del Río, Chema Domínguez, Juanjo Frontera, Raquel García, Txus Iglesias, Toño Martín, Paco Mayoral, Luis Moner, Fidel Oltra, Manuel Pinazo, Amaia Prados, Edu Puig y Víctor Terrazas.

Esto ha sido lo que ha salido de nuestras votaciones, pueden verlo como un simple ranking o como preferimos, como un completo recopilatorio que recoge buena parte de una década llena de temas memorables.

Arrancamos la lista de las mejores canciones de la década de los 80 con los puestos 100-81.

100. Siniestro Total – ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? (1984)

¿Existencialismo punk? ¿Rock socrático? ¡Qué más da! Siniestro Total tienen la capacidad de crear un himno pegadizo y despreocupado sobre los grandes enigmas de la humanidad. En transición hacia su perfil más rockero, pero sin perder la provocación e ingenio. ¡Un deleite!

Paco Mayoral

99. Bauhaus – She’s in parties (1983)

Esta canción no es simplemente uno de los himnos del rock gótico, va mucho más allá. Construida sobre una base dub -geniales los bajos de David J-, está llena de aires glam y nos traslada a parajes atmosféricos comandados por la siempre poderosa voz de Peter Murphy, apoyada en las guitarras distorsionadas y los coros de un Daniel Ash en estado de gracia.

Manuel Pinazo

98. Los Ronaldos – Por las noches (1988)

Aunque “Adiós Papá” sea su canción más exitosa, “Por las noches” condensa mejor que ninguna otra el ideario Ronaldo: guitarras stonianas, letra pendenciera y descaro juvenil se dan la mano en esta joya del excelso Saca la lengua (1988).

Edu Cornejo

97. The Blue Nile – The downtown lights (1989)

La ciudad, tu amor de la mano y la noche por delante, con el pecho henchido de pura emoción. Todo eso contiene esta fantástica canción que es quizá el corazón palpitante de uno de los discos más románticos de todos los tiempos. Un milagro que debería sonar eternamente.

Juanjo Frontera

96. Mudhoney – Touch me I’m sick (1988)

El single de debut de Mudhoney “Touch me I’m sick” puede considerarse como el primer himno grunge. Su sonido rabioso y estridente, inspirado por el “Sick of you” de The Stooges, condensa el sonido emergente que se cocinaba en Seattle a finales de los 80. Mudhoney, grupo insignia de Sub Pop, allanaría el camino a bandas como Nirvana o Pearl Jam, aunque desgraciadamente no gozaría nunca del éxito comercial de sus colegas.

Edu Puig

95. Marvin Gaye – Sexual healing (1982)

Marvin Gaye acababa de salir de Motown después de toda una vida en el sello. Su carrera parecía, si no acabada, al menos estancada, tanto por la repercusión de sus últimos trabajos como por su complicada situación personal. Entonces dio la sorpresa con el disco Midnight Love y este “Sexual healing” que le devolvió a los primeros puestos de las listas de medio mundo. Lamentablemente no pudo disfrutar mucho del renovado éxito, puesto que murió en penosas circunstancias un par de años después.

Fidel Oltra

94. Jane’s Addiction – Jane says (1987)

“Jane Says” era esa joyita acústica escondida en mitad del revelador segundo disco de Jane’s Addiction, Nothing’s shocking (88), una estimulante montaña rusa de emociones y estilos que iban desde la psicodelia al funk pasando por el hard rock. Cuatro freaks que no encajaban para nada con los tiempos, pero que fueron claves para vertebrar el sonido alternativo de la década de los 90.

Raúl del Olmo

93. Décima Víctima – Tan lejos (1982)

Dos españoles, dos suecos y un track para el recuerdo. Son materia obligatoria en 1o de Siniestro Patrio. No llegaron “tan lejos”, pero es que tampoco se lo propusieron.

Toño Martín

92. Yazoo – Situation (1982)

Es flipante que una canción como “Situation” se lanzara por primera vez como cara B del single “Only You” (¡no fue la primera ni será la última!). Cuando más tarde se publicó en Estados Unidos como single, llegó al número uno de la lista Billboard de música dance reivindicándose como uno de los mejores temas de la banda de Vince Clark (ex-Depeche Mode) y Alison Moyet, Yazoo. Por cierto, dadle un tiento a la “Macarena” de Los Del Río, que incluye la maravillosa risa de Alison Moyet en este tema. Y luego nos lo contáis.

Raquel García

91. Phil Collins – Another day in paradise (1989)

En 1989 Phil Collins se encontraba de viaje por los Estados Unidos para grabar su cuarto álbum de estudio, … But Seriously. Recorriendo las calles de Washington, frente a las grandes estatuas y edificios de mármol, descubrió la otra cara de la ciudad: decenas de cajas de cartón en las que dormían personas sin hogar. Conmocionado, decidió crear una feroz crítica política que acabado desembocando en la canción “Another Day in Paradise”, finalmente publicada como sencillo del disco.

Víctor Terrazas

90. Peter Murphy – All night long (1988)

El rey efímero del after-punk intentando alejarse de la sombra, tal vez demasiado grande, de los seminales Bauhaus. El tema formaba parte de una sentida colección de canciones dedicada a lo histérico del amor y sus no menos intensas consecuencias. Un ejemplo perfecto de que a veces es mejor pasar a la historia tan solo por haber grabado una pieza realmente memorable.

JJ Caballero

89. Loquillo y los Trogloditas – Cadillac solitario (1983)

Loquillo, Sabino Méndez y el resto de los Trogloditas llegaron a Madrid desde Barcelona para dar el toque más rockabilly a la Movida con canciones entre las que se encontraba esta obra maestra de Méndez donde, bajo una mirada nostálgica, te traslada a los miradores nocturnos de Los Ángeles desde el mismísimo Tibidabo.

Carlos Artero

88. Esclarecidos – Arponera (1985)

Necesarios para entender la independencia creativa y el pop de atemporal belleza, sigue siendo un placer escuchar a Cristina Lliso transfigurarse en arponera… “Yo quiero ser arponera… y pescar tus sentimientos”.

Chema Domínguez

87. The Psychedelic Furs – Love my way (1982)

Con “Love my way”, primer single de su espléndido álbum Forever Now (1982), The Psychedelic Furs reivindicaban el derecho a vivir la propia sexualidad cada uno a su manera, en una época en la que todavía no había muchos artistas que se atrevieran a hacerlo. Además es un temazo de un grupo en estado de gracia en aquella primera mitad de los 80.

Pablo Almendros

86. The Church – Under the milky way (1988)

“Under the milky way” es quizás la canción más conocida de la banda australiana The Church. Un delicioso resumen de cómo suenan los 80 que a muchos nos fascinan, los “otros 80” más allá de los grandes nombres que llenaban estadios. Esa guitarra de 12 cuerdas y esa evocadora voz se quedan en la cabeza hasta mucho después de que la canción deje de sonar.

Fidel Oltra

85. Sisters of Mercy – This corrosion (1987)

Andrew Eldritch dio un puñetazo encima de la mesa con Floodland (1987) tras la deserción de sus compañeros (que montarían The Mission) un par de años antes. Reclutó a la bajista de Gun Club Patricia Morrison y se marcó un discazo de rock gótico lleno de épica, coros celestiales e himnos como esta intensa canción.

Amaia Prados

84. Kate Bush – Running up that hill (1985)

Incluida en una de sus mejores obras, Hounds Of Love, esta es una canción que contiene todo un mundo en sí misma, el mundo Kate Bush. Fastuosos sintetizadores que le dan ese toque fantasmagórico a la pieza, coros eufóricos, y una estética (¡menudo videoclip!) entre la sci-fi y la época victoriana. Copiada hasta la extenuación por la caterva de jóvenes cantantuorxs, estas notas encapsulan una nueva y arriesgada forma de entender el pop.

Luis Moner

83. Golpes Bajos – No mires a los ojos de la gente (1983)

Estremece este refulgente ónix, de sobreprotectora y asustadiza letra, tallado por Golpes Bajos. La particularísima voz de Germán Coppini y el virtuoso armazón instrumental de la banda suscitan que la muy abrumadora “No mires a los ojos de la gente” (1983) se eleve como insustituible en todas las crónicas sobre el pop-rock español.

Txus Iglesias

82. Devo – Girl U want (1980)

Los androides de Akron abrían su tercer trabajo, Freedom of Choice (Warner 1980) con “Girl U Want”, una canción sincopada y eléctrica, que no dejaba lugar a dudas de que todo lo que iba detrás era magnifico. DEVO comenzaban la década de los ochenta con lo que sería uno de sus grandes discos.

Fernando del Río

81. Cocteau Twins – Lorelei (1984)

La perfecta combinación de la personalísima voz de Liz Fraser y las texturas y efectos de la guitarra de Robin Guthrie para firmar el paradigma etéreo por excelencia y el apogeo de una de las bandas más singulares e influyentes de la música británica de tintes oscuros.

Álvaro de Benito

