U2 cantan por la paz desde el metro de Kiev

U2 han mostrado su compromiso con el pueblo ucraniano aceptando una invitación del presidente Volodímir Zelenski y realizando una actuación improvisada en el metro de Kiev.

Así lo han comentado a través de sus redes sociales:

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine

— U2 (@U2) May 8, 2022