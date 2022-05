Los sonidos en directo regresan a B90 gracias a la generosidad de Maud the Moth, que nos deja emitir el concierto que ofreció en el aula de música de la Universidad de Alcalá de Henares el pasado 19 de marzo de 2022.

Suenan:

01. Turpentine

02. The mirror door

03. Finisterrae

04. Ignis fatuus

05. Empires

06. Mormo and the well

07. Crossbows

08. Maurice Ravel (versión)

09. Mark Lanegan – When your number isn’t up