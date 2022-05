7 días en Muzikalia (semana del 2 de mayo)

Muzikalia está de vuelta con su resumen semanal, donde podrás volver a los contenidos más interesantes que te hemos traído. Siete días en los que como es habitual hemos estrenado algunas canciones que deberías escuchar, descubierto nuevos y emocionantes festivales y hemos tenido algunas novedades interesantes.

Aprovecha, que de un vistazo, puedes navegar por todas las secciones de la revista sin que nada se te pase.

ENTREVISTAS DE LA SEMANA

BIZNAGA: “La modernidad nos suda la polla”

KIP BERMAN (THE NATVRAL): “Mucho de lo que hay en este disco y este proyecto es casi opuesto a lo que hice en The Pains of Being Pure at Heart”

L’EXTINGHOST: “Se puede sacudir las neuronas, los pies y excitar la imaginación al mismo tiempo”

DISCOS DE LA SEMANA

Arcade Fire – WE (Sony Music)

En WE, Arcade Fire usan de catalizador creativo todo lo que hemos vivido y optan por ir al grano, condensando en sus 40 minutos sus canciones más sólidas e inspiradas desde tiempos de Reflektor (2013). Esa habitual mezcla entre el folk rock más épico y el dance pop más desprejuiciado, donde no solo hablan de ese aislamiento, sino que ahondan en los problemas de nuestro tiempo, de la desinformación a la caída del imperio americano , las distopías, agujeros negros o la responsabilidad de la paternidad.

Charli XCX – CRASH (An Asylum Records / Warner)

. Lo difícil es rendirse al éxito poniendo en jaque al público que escucha tu propuesta. Desde luego que aquí se empaquetan ritmos nostálgicos, estribillos imbatibles, pero de igual manera se pone una nueva piedra a ese gran monumento al pop de masas con intención de desestabilizar su hegemonía. En estas canciones existe el propósito de ir vehiculando sonidos inquietos dentro de su campo de acción, y guste o no, es de agradecer.

Bloc Party – Alpha Games (Bloc Party / BMG)

Lo nuevo de Bloc Party no viene a salvar el mundo, pero al menos es una colección de temas donde recuperan la inspiración perdida a base de inmediatez y la frescura que hacía tiempo no les encontrábamos.

The Crystal Method – The Trip Out (Ultra Records) Este The Trip Out sigue la estela abierta por su penúltimo lanzamiento, The Trip Home (hasta el nombre ya te indican los tiros), en el que ya eran más que evidentes los guiños al outrun electrificado y, sobre todo, a esa apertura pop que supone ahora el invitar a todo dios a tu disco. Y es que ahora, tras la partida de Ken Jordan, a Scott Kirkland se le debe caer la casa encima y requiere de esas presencias que le llenen el vacío que deja el que ha sido su compañero de fechorías durante estas últimas dos décadas. Mitski – Laurel Hell (Dead Ocean / Popstock!) Ha sido una gran sorpresa reencontrarse con Mitski. Diría que con la mejor Mitski, esa compositora que ha ido avanzando con paso firme a cada nuevo disco. Anclada, hasta ahora, en los esquemas más estereotipados del sonido indie, la japonesa da un golpe en la mesa con Laurel Hell (Dead Oceans, 2022) para demostrar que su música puede avanzar hacía espacios mucho más maleables, comerciales, imprevistos.

LIBROS MUSICALES

Libro: Yo Creo Que Banksy Eres Tú (Remate)

Un libro breve que se compone de diez capítulos, como si fueran diez pequeñas sinfonías de texturas arpegiadas, aunque reluzcan como experimentos atonales, imprevisibles, locos, vivos. Líneas que se dividen en escenas, en las que Remate hace pulular a Xavier Dolan y Miranda July; a un viejo David Attenborough y a John Cage, ese compositor que libraba severas pugnas con el silencio. Hay más gente, más gestos a recolectar en una sátira de la vida. Bansky no existe, tú sí, y eso hay que celebrarlo.

CONCIERTOS

The Sisters Of Mercy (La Riviera) Madrid 30/04/22 Puede llegar a sorprender cómo pueden seguir llenando recintos de medio aforo (2.500 personas) como La Riviera de Madrid o Razzmatazz de Barcelona, cuarenta años después de su debut y treinta sin lanzar nada. ¿Cosas de la nostalgia? ¿Banda de directo que vive de tocar una y otra vez sus viejas canciones? Pues sí, pero no. Porque curiosamente el repertorio de la gira con la que los de Leeds recorren el mundo para recordar sus cuatro decenios en activo, está compuesto a un 50% de canciones no incluidas en disco alguno.

OTROS CONTENIDOS

